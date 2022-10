Clasico : La guerre des mots commence déjà entre le Barça et le Real

Les deux ne pourraient jamais vivre l'un sans l'autre. Le FC Barcelone et le Real Madrid se nourrissent simultanément l'un de l'autre et sont blessés par le succès de l'autre. Autant que sur le terrain, les deux équipes s'amusent à se jauger en dehors.

À moins de deux semaines du Clasico, les jeux ont déjà commencé. Lors de sa conférence de presse précédant le match de Ligue des champions contre l'Inter, le coach du FC Barcelone, Xavi Hernandez, a expliqué que pour lui, c'était l'une des compétitions les plus injustes : la meilleure équipe ne gagne pas toujours.

Il faisait ainsi référence à la performance du FC Barcelone au Bayern Munich, qui s'est soldée par une défaite 2-0 pour les Blaugrana. Cela n'a pas empêché le latéral droit du Real Madrid, Dani Carvajal, de répondre à ces commentaires. Sport a repris ses propos.

"Le football, ce sont des résultats. Et celui qui marque le plus de buts et en encaisse le moins gagne".

"Quand on a gagné cinq des neuf dernières Ligues des champions, la chance n'entre pas vraiment en ligne de compte".

En étoffant son propos, Carvajal a tout de même soulevé un point intéressant.

"Je trouve amusant que le débat du juste et de l'injuste n'apparaisse que lorsque le Real Madrid gagne la Ligue des champions et pas lorsque d'autres clubs la gagnent."