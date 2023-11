Clasico : La femme de Gundogan calme le jeu

Après la défaite cuisante du FC Barcelone face au Real Madrid samedi, Ilkay Gundogan s'en est pris à ses coéquipiers

L'ancien de City s'en est pris à ses collègues pour leur manque apparent de passion après la défaite face à leurs rivaux amers. Depuis, des rumeurs ont fait état d'un prétendu malaise entre le milieu de terrain allemand et le club catalan.

Cependant, Sara, l'épouse de Gundogan, a décidé de mettre fin à ces spéculations. Sur Instagram, elle a déclaré qu'elle et son mari aimaient la vie à Barcelone, malgré les rapports contraires.

"(Nous sommes) vraiment heureux. Nous aimons les gens, le club, la ville - tout.

"Nous sommes vraiment heureux et nous avons eu tellement de soutien de la part du club et du personnel."

Les remarques de Gündogan après le match contre le FC Barcelone auraient été appréciées par les dirigeants barcelonais, qui reconnaissent que le milieu de terrain possède une mentalité de haut niveau, qu'il a développée lors de son passage à Manchester City. Toutes les parties concernées espèrent tourner la page de cet épisode le plus rapidement possible et se concentrer à nouveau sur le terrain.