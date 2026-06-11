Clarifier la position de Neymar pour le match contre le Maroc

À trois jours de son match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 face au Maroc, la sélection brésilienne reste plongée dans l’incertitude.

Le groupe de Carlo Ancelotti poursuit sa préparation à Morristown (New Jersey) sans Neymar.

L’attaquant brésilien a de nouveau manqué la séance d’hier, et si certains médias évoquaient un possible retour sur le terrain, cette hypothèse paraît désormais peu probable.

Selon le site « Foot Mercato », l’attaquant se remet toujours d’une blessure subie sous les couleurs de Santos et devrait déclarer forfait pour l’affrontement face aux Lions de l’Atlas.

Son implication lors des deux rencontres suivantes face à Haïti et l’Écosse demeure également incertaine.

Un coup dur pour la Seleção, même si son absence n’a pas encore été actée.

La Fédération brésilienne a publié un communiqué indiquant que « Neymar a passé une IRM lundi et que les examens ont confirmé une bonne évolution de son état, conforme aux prévisions ».

Le communiqué ajoute : « Neymar poursuivra le processus de convalescence prévu par la commission médicale de la sélection brésilienne. »