Clap de fin pour Arjen Robben à 37 ans

Le Néerlandais a mis un terme à une brillante carrière de 21 ans après un bref deuxième passage avec l'équipe d'Eredivisie Groningen.

L'ex-star du Bayern Munich et de Chelsea, Arjen Robben, a annoncé sa retraite du football professionnel à l'âge de 37 ans. Arjen Robben a d'abord décidé de raccrocher ses crampons en 2019 après sa dernière saison au Bayern Munich, mais a finalement changé d'avis un an plus tard en sortant de sa retraite pour retourner à Groningue - aux Pays-Bas, le club où il a commencé sa carrière de footballeur professionnel en 2000.

Bien que l'équipe d'Eredivisie aurait offert à l'ailier la possibilité de signer un nouveau contrat pour une année suplémentaire, un peu plus tôt cet été, il a choisi de se retirer définitivement du football professionnel après une campagne 2020-21 ravagée par les blessures. Arjen Robben a confirmé la nouvelle dans une déclaration officielle sur ses réseaux sociaux, tout en publiant un court message à ses abonnés.

"Chers amis du football, j'ai décidé d'arrêter ma carrière de footballeur active", peut-on lire en légende de son dernier message sur Twitter. "Un choix très difficile. Je tiens à remercier tout le monde pour tout le soutien réconfortant ! Cordialement, Arjen".

Robben a fait ses débuts en championnat pour Groningen lors d'un affrontement avec le PSV en septembre, mais a dû être remplacé après seulement 28 minutes en raison d'une grave blessure au mollet. L'ancien international néerlandais a ensuite passé les sept mois suivants en convalescence avant de revenir dans une défaite contre Heerenveen en avril, et a finalement terminé la saison avec seulement sept apparitions à son actif.

Beste voetbalvrienden,



Ik heb besloten om te stoppen met mijn actieve voetbalcarrière. Een heel moeilijke keuze. Ik wil iedereen bedanken voor alle hartverwarmende steun!



Groetjes, Arjen pic.twitter.com/aAEdxdL5tU — Arjen Robben (@ArjenRobben) July 15, 2021

Malgré la nature malheureuse de sa dernière année dans le football professionnel, Arjen Robben restera dans les mémoires comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération après de nombreuses années à tourmenter les défenses adverses avec ses changements de vitesses et ses compétences de dribble exceptionnelles. Le Néerlandais a fait son entrée sur la scène professionnelle à Groningue avant d'être recruté par le PSV en 2002, et Chelsea a appelé deux ans plus tard après l'avoir vu emmener le club basé à Eindhoven vers un titre en Eredivisie.

Robben a ajouté six autres trophées à sa collection à Stamford Bridge, dont deux titres de Premier League et la FA Cup, marquant 19 buts en 109 apparitions pour les Blues au total. Le Real Madrid l'a ensuite acheté pour 35 millions d'euros en 2007, et il a remporté un doublé championnat et Supercoupe d'Espagne lors de sa première année avec les Blancos, mais a été vendu au Bayern après une deuxième saison décevante à Santiago. Bernabéu.

Arjen Robben a porté son jeu à de nouveaux sommets à l'Allianz Arena, enregistrant 144 buts en 309 matches tout en remportant 20 autres trophées, dont une première couronne en Ligue des champions et huit titres de Bundesliga. Il a également connu une impressionnante carrière internationale, marquant 37 buts en 96 matches pour les Pays-Bas et étant crucial dans leur parcours jusqu'à la finale de la Coupe du monde 2010.