Bayern Munich, l’anecdote surprenante sur Dayot Upamecano

Recrue star de l’été au Bayern Munich, Upamecano a surpris les dirigeants munichois au moment de sa signature.

Avec David Alaba et Jerôme Boateng, le Bayern Munich a perdu gros dans ce début de mercato. En l’espace de quelques jours, le club munichois a perdu l’intégralité de sa charnière centrale titulaire et le tout sans toucher le moindre euro. L’Autrichien a mis les voiles sur Madrid et le Real tandis que l’international allemand est toujours libre comme l’air.

Pour de nombreux clubs, la perte de deux cadres tels qu’Alaba et Boateng aurait pu avoir des lourdes conséquences mais les dirigeants bavarois avaient déjà tout anticipé. Avec Lucas Hernandez et Niklas Süle, ils ont déjà ce qu’il faut au club et comme si ça ne suffisait pas, le Bayern Munich avait eu la bonne idée de boucler l’arrivée de Dayot Upamecano dès février dernier.

Parmi les défenseurs les plus recherchés de la planète, l’international français avait finalement fait le choix de rester en Bundesliga. Après le RB Leipzig, l’ancien de Valenciennes va continuer sa progression au Bayern Munich qui n’a pas hésité à payer sa clause libératoire de 42 millions d’euros pour griller la politesse à la concurrence.

Ayant fait ses premiers pas à l’entraînement ces derniers jours, Upamecano est amené à devenir le patron de la défense bavaroise. Un statut qu’il aurait déjà assumé dès la signature de son contrat. Lors de sa conférence de presse de présentation, Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern Munich, a encensé son nouveau joueur et a même raconté une anecdote.

"Lorsque nous étions assis à mon bureau, dans la pièce où il a signé le contrat, il a fait quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. Après avoir signé le contrat, il a posé le stylo et il nous a dit : 'maintenant que j'ai signé le contrat, j'aimerais faire un petit discours.' Il nous a dit à quel point il était fier et heureux de rejoindre le Bayern. Nous étions tous un peu surpris mais il parlait très bien devant nous."

"C'est aussi ce que nous attendons de lui au sein de l'équipe. Nous voulons qu'il puisse s'exprimer et qu'il puisse renforcer notre équipe avec ses qualités. Nous voulons qu'il donne des consignes depuis la défense. Nous en avons besoin et il le sait. Il est très motivé et nous voulons réussir avec lui."