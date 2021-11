City-PSG : Pep Guardiola adore se mesurer à Paris

Ultra exigeant avec son équipe, Pep Guardiola est un tacticien au talent reconnu de tous. Amoureux du football et des grands rendez-vous, l'Espagnol aime particulièrement se frotter aux meilleures équipes européennes. Cela tombe bien, mercredi soir, c'est un choc face au Paris Saint-Germain qui attend son équipe de Manchester City en Ligue des Champions.





À l'approche d'un tel rendez-vous, l'ancien coach du FC Barcelone ou encore du Bayern Munich pourrait être stressé. Il n'en est rien, lui préfère aborder la réception du Paris Saint-Germain avec joie et enthousiasme. Selon lui, jouer une telle équipe est une formidable raison d'être heureux. Pour lui, mais aussi pour ses joueurs et pour les supporters.





"Le PSG, l'une des plus belles attaques du monde"





"Le PSG, c'est trop bien de vivre ça ! Nous avons seulement besoin d'un point, nous sommes dans une bonne position et nous pouvons finir premier, chez nous, devant nos supporters. En Ligue des Champions, jouer contre ces joueurs, je pense que c'est ce que mes joueurs veulent vivre", a indiqué le manager catalan pour Canal+.





"Voir jouer notre équipe contre l'une des plus belles attaques du monde. Ces quatre joueurs (Neymar, Messi, Mbappé et Di Maria) pourraient être les stars de n'importe quelle équipe et pourtant les quatre sont dans la même équipe. Ce sera un bon challenge, très difficile mais nous allons tout faire pour les battre", a ensuite reconnu Pep Guardiola, qui a déjà battu le PSG à plusieurs reprises avec Manchester City. Néanmoins, lors du match aller, c'est bien Paris qui s'était imposé au Parc des Princes (2-0).





Alors que le Champion d'Angleterre a une revanche à prendre, les hommes de Mauricio Pochettino devraient pouvoir compter sur Sergio Ramos, pressenti dans le groupe pour la première fois depuis son arrivée en France. À l'inverse, Kylian Mbappé, malade, ne s'est pas entraîné ce lundi. Forcément inquiétant, à 48 heures du coup d'envoi.