Cissé : "Pour Mbappé, l’Euro commence maintenant"

Djibril Cissé, ancien attaquant des Bleus, n’est pas préoccupé plus que cela par la série de matches sans marquer de Kylian Mbappé.

Contrairement à ses compères d’attaque Karim Benzema et Antoine Griezmann, Kylian Mbappé n’a pas encore marqué à l’Euro 2020. Le Parisien n’est pas très réussite en ce moment, avec 8 tirs tentés (dont 3 cadrés) sans réussir à trouver la faille.

Forcément, pour un attaquant, ce bilan fait inévitablement tache. Toutefois, le numéro 10 des Bleus est relativement épargné par les critiques extérieures, à l’exception de celles formulées par Jérôme Rothen. Tout le monde croit à son réveil rapide. C’est le cas notamment de Djibril Cissé.

« Le statut de Mbappé n’est pas remis en question »

Dans un entretien accordé à L’Equipe, l’ancien auxerrois a fait une évaluation des trois premiers matches de Mbappé au tournoi continental. « Je ne pense pas qu’il soit frustré de ne pas avoir marqué encore. Ce que je vois de lui, de son jeu, ne me parait pas inquiétant. Il a été décisif, même sans marquer, ce qui lui permet de soigner sa confiance. Qu’il soit à zéro but en ce moment ne change rien à son statut », a-t-il confié.

L'article continue ci-dessous

L’ex-international (41 capes) a enchéri en soulignant que plutôt que de démarrer en tombe, il est préférable de finir en force. Et c’est peut-être ce que Mbappé réserve à ses admirateurs. « Pour Kylian, c’est un peu comme si la compétition commençait maintenant. Ok, il fallait sortir de ce groupe de la mort, mais franchement personne n’en doutait. S’il marque en huitièmes, en demie et en finale, on ne se souviendra pas qu’il n’a pas marqué en phase de groupes. Et puis, je suis convaincu que d’entendre qu’il est le seul des trois à ne pas avoir marqué est un shoot d’adrénaline pour lui », a ajouté Cissé.

Djibril Cissé n’a pas été le seul à soutenir l’attaquant du PSG. En interne, on a également tenu à réitérer la confiance envers l’ancien monégasque. Samedi, en conférence de presse, Presnel Kimpembe a assuré que l’important c’était qu’il se crée des occasions et que vu que c’est le cas alors il n’y a pas lieu de s’alarmer outre-mesure.

Mbappé a donc été tout sauf discret lors des sorties de sa sélection. Il serait quand même bien inspiré de trouver le chemin des filets rapidement. Dans cette compétition, avec l’Anglais Harry Kane, il est le seul grand attaquant à ne pas encore avoir scoré. Espérons pour lui qu’il ne connaitra pas un destin à la Stéphane Guivarc’h (en 1998) ou Olivier Giroud (2018), même s’il est probable qu’il signerait tout de suite pour un sacre de son pays sans contribution concrète de sa part.