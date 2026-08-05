L'agent de Vinícius Júnior, la star du Real Madrid, a alimenté la polémique autour de l'avenir du joueur brésilien avec un nouveau message, ce mercredi.

Michael Yormark, président de la société « Roc Nation », l'agence qui représente la star du Real Madrid Vinícius Júnior, avait déclenché une vague de spéculations sur l'avenir du joueur brésilien, hier mardi, après avoir publié un message sur les réseaux sociaux dès son atterrissage à l'aéroport de Heathrow à Londres, dans lequel il a écrit : « Londres, me voici. C'est parti ! », dans un contexte de rumeurs croissantes autour de l'intérêt d'Arsenal pour recruter le joueur du Real Madrid.

Le journal « AS » a affirmé, ce mercredi, que Michael Yormark ne cesse de voyager, et que ses destinations en révèlent beaucoup sur ce qui pourrait se tramer dans les coulisses.

L'agent de Vinícius a publié une photo sur son compte des réseaux sociaux, ce jour, avec ce commentaire : « Ciel dégagé à Madrid, c'est une belle journée ».

Ce nouveau message a suscité une vive polémique autour de l'avenir de Vinícius, dont le contrat prend fin à l'issue de la saison prochaine.

Le journal a indiqué que la présence de l'agent à Madrid accroît la polémique autour des transactions du Real Madrid, puisque son agence gère les affaires de Vinícius et de Yan Diomandé, le joueur de Leipzig. Autrement dit, elle est parfaitement au courant des principales actualités actuelles du Real Madrid. Le joueur de Leipzig est sur le point de finaliser son transfert au Real Madrid, et il ne manque plus que les dernières touches. Quant à la prolongation du contrat du Brésilien, elle est dans l'impasse, en suspens depuis longtemps, et traverse actuellement des moments décisifs.

Michael Yormark est arrivé ce matin, et il est apparu en compagnie de Tata Suárez, l'un des membres de son agence et l'un de ses proches assistants à Madrid. Comme d'habitude, rien n'a encore été dévoilé, ce qui maintient les supporters du Real Madrid dans l'expectative.