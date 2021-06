"Ciao ciao Mbappé", "Ramenés à la maison"… La revue de presse après France-Suisse

Un scénario de dingue, une presse étrangère moqueuse, notamment en Belgique, Mbappé pas épargné… La revue de presse après France-Suisse.

"Anéantis". Comme souvent, L’Équipe a visé juste après l’élimination de l’équipe de France face à celle de Suisse (3-3, 4-5 t.a.b) dès les huitièmes de finale de l’Euro. Grandissimes favoris, les champions du monde tombent de haut, comme tout la presse française.

Voici la une du journal L'Équipe du mardi 29 juin. pic.twitter.com/q5LgCMvPjE — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 28, 2021

Au Parisien, c’est "la désillusion" qu’on retrouve en Une, tandis que Le Figaro parle du "rêve brisé" des Bleus. Sonnés, les médias français avaient la gueule de bois ce mardi matin, tandis que les titres de presse nationale comme Libération ou Le Monde ne parlent même pas du match sur la couverture.

L’Italie dit "ciao ciao" à Mbappé

Si la déception règne en France, ce n’est pas le cas à l’étranger. Avec deux pays un peu plus moqueurs que les autres : les Belges, logiquement, mais aussi les Italiens. Ces derniers ont notamment visé Kylian Mbappé, auteur du cinquième tir au but, manqué et synonyme d’élimination pour les Bleus.

"Ciao ciao Mbappé", titre par exemple La Gazzetta dello Sport sans que vous ayez besoin de la traduction. Et le Corriere dello Sport enfonce le couteau dans la plaie du champion du monde, lui qui "condamne la France" d’après le média transalpin.

La Belgique (très) moqueuse

En Belgique, qui n’a visiblement toujours pas digéré son élimination en demi-finale de la Coupe du monde sur une tête de Samuel Umtiti, La Dernière Heure a ironisé sur le célèbre tube de Vegedream en 2018 pour parler des Bleus "ramenés à la maison".

Le sens de la formule, tandis que Le Soir parle du "Frexit" en Une de l’édition de mardi. Au niveau de la presse anglaise et espagnole, le choc Angleterre-Allemagne du jour et le match également dingue entre la Roja et la Croatie (5-3) ont logiquement pris le dessus sur les Bleus.