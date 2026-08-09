De Telegraaf a fait dimanche une découverte frappante. Clarence Seedorf s’était exprimé négativement, dans une chronique publiée en août 2021, sur la nomination de Louis van Gaal à la tête de l’équipe des Pays-Bas. L’ancien grand footballeur occupe désormais le poste de commissaire aux affaires techniques à la KNVB, et De Telegraaf voit désormais, dans ses propos vieux de cinq ans publiés dans le NRC , une possible explication au récent rejet discret de Van Gaal.

Seedorfétait présenté dans sa chronique comme « entrepreneur, philanthrope et conférencier » et n’occupait aucune fonction au sein de la KNVB, encore moins un rôle lui donnant son mot à dire sur la nomination d’un nouveau sélectionneur. La situation est aujourd’hui complètement différente. Avec la directrice générale Marianne van Leeuwen et le directeur du football d’élite Nigel de Jong, Seedorf choisit le successeur de Ronald Koeman.

Van Gaal a récemment entrouvert la porte à un quatrième mandat comme sélectionneur, mais n’a eu aucun retour. « Pire encore, malgré l’importance immense de Van Gaal pour le football néerlandais, la KNVB n’a même pas pris la peine de lui passer un coup de fil pour le refuser, a-t-on entendu samedi lors de la fête organisée à Noordwijk pour les 75 ans de Van Gaal », écrit De Telegraaf.

« C’est incompréhensible, mais au vu d’une chronique du commissaire actuel aux affaires techniques de la KNVB, Clarence Seedorf, dans le NRC du 6 août 2021, ce n’est absolument pas inattendu. » La chronique a été publiée deux jours après la troisième nomination de Van Gaal comme sélectionneur des Pays-Bas.

« Je m’exprimerai avec respect sur la personne qui m’a un jour lancé dans ce beau mais bizarre monde du football, Louis van Gaal », écrivait Seedorf. « En acceptant le poste de sélectionneur pour la troisième fois, il est clair qu’il ne s’est pas retiré de lui-même avec honneur. La troisième place en 2014 ne lui a donc pas suffi, et j’ai du respect pour cela. »

« Du côté de la KNVB, il y a si peu d’idées fraîches qui émergent au grand jour. La peur s’est révélée être le principal conseiller dans les choix des décideurs. Malheureusement, après trente ans dans le football de haut niveau, je peux dire sans hésiter que le football est trop conservateur. Faire preuve d’audace peut mener à l’échec, mais répéter des choix dont il ne ressort aucun progrès, j’y vois un problème qui doit être résolu. »

« La KNVB dispose d’un potentiel incroyable, mais apparemment quelque chose le bloque. Là où du renouveau est nécessaire, c’est quelque chose d’ancien qui sort du chapeau, et là où une prise de position forte est nécessaire (…) Sous pression, le choix s’est porté sur Van Gaal, avec encore Danny Blind à ses côtés, alors qu’il n’y a pas si longtemps, il n’avait pas bien performé avec les Pays-Bas comme adjoint puis comme sélectionneur. »

De Telegraaf conclut désormais sur la base des propos vieux de cinq ans de Seedorf : « Avec cette chronique du 6 août 2021 en main, un choix en faveur de Van Gaal entamerait la crédibilité de Seedorf. À la lumière de ce que l’on sait aujourd’hui, cela semble expliquer son choix pour Reiziger, ou le lapin qu’il sortira de son chapeau haut-de-forme avec Van Leeuwen et De Jong. »

Vendredi, Valentijn Driessen s’en était déjà vivement pris dans sa chronique pour De Telegraaf aux « incapables de la KNVB ». « On peut déjà écrire d’avance l’incroyable spectacle de bonnes nouvelles de Marianne van Leeuwen, Nigel de Jong et Clarence Seedorf lorsqu’ils présenteront bientôt le nouveau sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas. »

« Le soin est passé avant la vitesse et, avec ce nouvel homme, nous pensons pouvoir réaliser notre ambition de devenir champions d’Europe. Quels incapables. C’est une façade destinée à masquer le dysfonctionnement des deux directeurs de la KNVB et du commissaire au football. »

« Celui qui n’arrive pas à convaincre l’un des trois grands candidats néerlandais logiques, compétents, acceptables et disponibles, échoue. Peter Bosz est occupé à survivre à un faux départ au PSV, Erik ten Hag joue au petit directeur technique au FC Twente et Arne Slot fait son popi jopi à Ibiza. »

« De la part de la KNVB, la stratégie consistait à laisser de côté, vis-à-vis de l’extérieur, l’ère post-Coupe du monde. C’est ainsi que Bosz, avec qui il n’y a même jamais eu de contact malgré son contrat arrivant à échéance au PSV, a été écarté d’emblée. Ce sabotage délibéré entretenait le rêve humide de Van Leeuwen, De Jong et Seedorf : nommer le sélectionneur des Espoirs néerlandais Michael Reiziger comme successeur de Koeman », selon Driessen. Seedorf et De Jong se sont déjà longuement entretenus avec Reiziger.