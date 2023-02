À la suite d'un match complètement fou, le PSG s'impose contre Lille en renversant la rencontre. Le coach Galtier s'est montré soulagé à l'interview.

C'est ce qu'on appelle un grand match. Alors qu'ils avaient fait le plus dur en première mi-temps en menant 2-0, les Parisiens se sont laissés surprendre par une enthousiasmante équipe lilloise. Mais les hommes de Christophe Galtier ont pu compter sur son duo de star Kylian Mbappé-Lionel Messi pour s'en sortir dans les toutes dernières minutes. Une fin de match qui permet au PSG d'éviter une quatrième défaite consécutive. C'est d'ailleurs un coach soulagé qui s'est présenté à l'interview.

Galtier réaliste et soulagé

Si il ne fallait qu'un mot pour décrire cette rencontre, Christophe Galtier a choisi : « Le terme est soulagement, c'est l'ascenseur émotionnel ce match. » Avant de développer sur l'importance du succès : « C'était très important pour tout le monde, la victoire était nécessaire pour enclencher une dynamique. »

Mais l'entraîneur parisien ne peut passer à côté de problèmes encore trop présents : « Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. L'histoire est incroyable car Lille s'est quand même créé des occasions. Après on marque des buts comme on les avaient préparés. Mais on se relâche, on perd de la concentration et on s'énerve. » Avant de clôturer sur la prestation du LOSC : « Le scénario de la deuxième période est incroyable. Et Lille est une très belle équipe. »