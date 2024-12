Christophe Dugarry dézingue les joueurs de l'OM

Christophe Dugarry s’en est pris aux joueurs de l’OM après leur victoire face à Monaco.

L’Olympique de Marseille était aux prises avec l’AS Monaco dimanche en clôture de la 13e journée. Un choc qui a tourné en faveur des Phocéens qui se sont imposés sur le score de 2 buts à 1. Mais malgré ce succès, les joueurs de l’OM ont essuyé, à nouveau, des critiques acerbes de la part de Christophe Dugarry.

‘’ C’est catastrophique’’, Christophe Dugarry fracasse les joueurs de l’OM

« C’est un soulagement, j’en suis persuadé », lance pourtant Christophe Dugarry sur les antennes de RMC. L’ancien joueur de l’OM a apprécié le fait que « les supporters soient derrière les joueurs » et est heureux pour « (Roberto) De Zerbi et à son équipe parce qu’ils ont 26 points en 13 rencontres » et sont désormais 2e derrière le PSG (1er, 33 pts). Toutefois, Christophe Dugarry ne note relève aucune satisfaction du match de l’OM contre Monaco. « J’ai trouvé le match de l’OM catastrophique. Ça joue à la baballe. Je vois des joueurs tétanisés, que des passes vers l’arrière. C’était moche », déclare l’ancien international français.

Par ailleurs, Christophe Dugarry a des raisons de croire que l’Olympique de Marseille a réalisé une prestation décevante contre Monaco malgré sa victoire. Pour l’ex-attaquant des Girondins de Bordeaux, plusieurs joueurs marseillais n’étaient pas à la hauteur à l’image d’Adrien Rabiot ou encore de Mason Greenwood qui a offert la victoire à l’OM sur penalty. « Le côté gauche, il est d’une lenteur… Ce pauvre Ulisses Garcia, il n’a pas le niveau. Et à côté de lui, il y a (Adrien) Rabiot qui est encore plus lent et qui ne fait que des passes en retrait. Il n’y a aucune prise de risques. C’est catastrophique. Le nombre de fautes techniques de Rabiot, (Mason) Greenwood… Je suis désolé, mais le match de l’OM, il est catastrophique. Monaco donne le match. Les deux buts, on leur a donné. (…) Il n’y a rien. Je suis désolé, mais je n’ai rien vu », explique Christophe Dugarry.