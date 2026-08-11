Choc mondial : Messi s'éloigne des terrains sans date de retour

Lionel Messi, la légende du football argentin, a décidé de suspendre sa carrière pour une durée indéterminée, après le décès de son père Jorge Messi, à l'âge de 68 ans, dans une clinique de la ville de Rosario, à l'issue d'une longue lutte contre la maladie. Une perte immense qui a laissé un grand vide dans la vie de Leo.

Selon le site français « Foot Mercato », citant des informations de la presse argentine, le octuple Ballon d'Or a décidé de suspendre ses engagements professionnels afin de soutenir ses proches durant cette période difficile, sans fixer de date pour son retour à l'Inter Miami, ce qui indique clairement que le football est désormais relégué au second rang de ses priorités.

Jorge Messi n'était pas seulement un père, mais aussi le premier conseiller, agent et soutien de son fils depuis ses débuts dans le monde du football. Il était présent aux côtés de Lionel à chaque étape décisive de son ascension, en commençant par le club de Newell's Old Boys, puis lors de son transfert vers l'Espagne, consentant les sacrifices nécessaires pour permettre à son fils de réaliser son rêve et contribuant, dans l'ombre, à façonner l'un des plus beaux destins de l'histoire du football.

La santé de Jorge Messi avait été une source de vive inquiétude pour sa famille lors de la dernière Coupe du monde disputée aux États-Unis, où la situation personnelle de la star argentine l'avait profondément affecté malgré la distance et la pression de la compétition. De nombreuses images de cette période avaient témoigné des émotions intenses qui avaient submergé le capitaine de la sélection argentine lorsqu'il évoquait sa famille et les difficultés auxquelles son père était confronté.

Après avoir appris la tragique nouvelle, Messi a immédiatement interrompu ses engagements professionnels avec l'Inter Miami pour rentrer en Argentine et être auprès de sa famille. Les obsèques se sont déroulées dans la plus stricte intimité à Rosario, un moment extrêmement douloureux pour le joueur, qui a depuis choisi de rester avec sa famille sans fixer de date pour son retour aux États-Unis.

Les informations indiquent que la priorité va désormais à la famille de Messi, avec le soutien de sa mère, de ses frères, de son épouse et de ses enfants. Plusieurs joueurs de la sélection argentine, dont Leandro Paredes, Nicolás Otamendi et Ángel Di María, devraient également lui rendre visite pour lui apporter leur soutien, ce qui montre à quel point Jorge Messi était important dans la vie de son fils et la place particulière qu'occupe la famille Messi dans le football argentin.

Dans ce contexte, l'avenir de la carrière professionnelle de Lionel Messi soulève de nombreuses questions, la presse argentine ayant déjà commencé à spéculer sur la possibilité d'un arrêt pour une durée indéterminée, la star de l'Inter Miami n'ayant jusqu'à présent donné aucune indication quant à la date de son retour sur les terrains.

À l'approche de ses trente-neuf ans, Messi se trouve à un moment sans précédent de sa brillante carrière, où la priorité n'est plus purement sportive, mais devenue très personnelle. Et si rien ne permet actuellement d'affirmer catégoriquement que Messi a décidé de prendre sa retraite, son choix de suspendre ses engagements pour une durée indéterminée ouvre la voie à une période d'incertitude.

Après avoir consacré plus de vingt ans au plus haut niveau, l'Argentin peut désormais prendre le temps nécessaire avant de décider s'il souhaite poursuivre son aventure américaine ou s'éloigner davantage du football.