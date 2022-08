Chelsea : Tuchel suspendu un match après sa dispute avec Conte

Les deux hommes en sont presque venus aux mains lors du choc de Premier League entre les Blues et les Spurs.

Thomas Tuchel et Antonio Conte ont été sanctionnés par la Football Association (FA) pour leur comportement lors du match nul 2-2 entre Chelsea et Tottenham la semaine dernière. L'entraîneur des Blues a également été banni pour un match, mais cette sanction a été suspendue pour l'instant.

Une amende chacun et un match pour Tuchel

Les deux managers se sont invectivés plus d'une fois lors du derby londonien à Stamford Bridge dimanche dernier. Une fois sur le banc de touche après le premier but de Tottenham et une autre fois lorsqu'ils se sont serrés la main après le match, ce qui leur a valu des cartons rouges.

La FA a infligé des amendes au duo, bien qu'ils puissent faire appel de ces sanctions.

"Une commission de réglementation indépendante a ordonné aujourd'hui que Thomas Tuchel soit condamné à une amende de 35 000 £ et soit interdit de banc de touche pendant un match, et qu'Antonio Conte soit condamné à une amende de 15 000 £ après qu'ils aient respectivement enfreint la règle E3 de la FA", peut-on lire dans un communiqué.

"Thomas Tuchel et Antonio Conte ont reconnu que leur comportement après le coup de sifflet final du match de Premier League entre le Chelsea FC et le Tottenham Hotspur FC le dimanche 14 août 2022 était inapproprié, et les deux managers ont demandé une audience sur papier."

Le communiqué ajoute : "Ces sanctions sont susceptibles d'appel, et l'interdiction de touche d'un match de Thomas Tuchel a été suspendue temporairement en attendant que la Commission de régulation indépendante motive par écrit ses décisions qui seront disponibles en temps voulu."

"C'est émotionnel, le football"

Tuchel a minimisé l'importance de l'incident après le match, déclarant dans une interview à Sky Sports : "C'est émotionnel, le football. Nous n'avons pas besoin de le chauffer.

"Il y a des entraîneurs émotifs sur le banc de touche et c'est tout. Si nous nous rencontrons [plus tard], nous nous rencontrons. Si non, alors non. Allez les gars, c'est entre deux concurrents et il ne s'est rien passé de mal".

Il a ensuite déclaré à BBC Sport : "Il faisait chaud à cause de la température et chaud entre les bancs et chaud sur le terrain et chaud entre les spectateurs - tout ce que vous voulez et ce que vous espérez dans un match comme celui-ci en début de saison".

Conte s'est ensuite rendu sur Instagram pour plaisanter sur les tensions entre lui et son homologue de Chelsea.

Il a posté une image de Tuchel courant sur la ligne de touche pour célébrer le but de son équipe, ajoutant : "Heureusement que je ne t'ai pas vu... Te faire trébucher aurait été bien mérité".