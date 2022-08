Chelsea-Tottenham (2-2) : Les Spurs tiennent les Blues en échec

Ce dimanche 14 août, Chelsea passait son premier test de la saison face à Tottenham.

Chelsea et Tottenham se défiaient ce dimanche pour le compte de la 2e journée du championnat de Sa Majesté.

Dès la 19e minute de jeu, après un corner concédé par Lloris, l'ancien du Barça Marc Cucurella centrait vers le second poteau et le défenseur Kalidou Koulibaly réussissait une superbe volée du droit pour son premier but avec les Blues qui, accessoirement, ouvraient le score.

Tottenham réagissait avec Sessegnon, qui armait un tir en angle fermé dans la surface mais Mendy intervenait. Peu avant le retour aux vestiaires, Ruben Loftus-Cheek plongeait près du montant droit de Tottenham et ratait de peu un très inspiré centre en profondeur signé Jorginho.

Lors du second acte, Chelsea dominait toujours autant, mais la supériorité des Blues avait failli être mise en échec par une frappe non cadrée de Kane à l'heure de jeu.

Pierre-Emile Höjbjerg égalisait à 20 minutes de la fin d'un tir rasant pour les Spurs. Mais c'était compter sans sur Reece James qui redonnait l'avantage aux joueurs de Thomas Tuchel à un petit quart d'heure du terme. Mais Harry Kane égalisait à la 96e minute de la tête sur corner !

À noter un accrochage entre Thomas Tuchel et Antonio Conte durant et après la rencontre.