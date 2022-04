Chelsea : Thomas Tuchel justifie la mise sur le banc de Romelu Lukaku

Thomas Tuchel a expliqué pourquoi Romelu Lukaku n'a pas débuté les derniers matchs de Chelsea , tout en révélant qu'il est "une option" pour mener la ligne contre Arsenal mercredi soir. L'été dernier, Romelu Lukaku a quitté l'Inter Milan pour rejoindre Chelsea dans un transfert record, mais depuis, il a du mal à être régulier sous les ordres de Thomas Tuchel.

"Lukaku a besoin d'une étincelle"

Le joueur de 28 ans est toujours à la recherche de son premier but en Premier League en 2022 et n'est plus un habitué du onze de départ des Blues, Timo Werner ayant été préféré à lui lors de la victoire 2-0 en demi-finale de la FA Cup contre Crystal Palace dimanche. Lukaku a manqué une belle occasion de marquer après être entré en jeu à Wembley, tandis que Werner a reçu le prix de l'homme du match, même s'il n'a pas trouvé le chemin des filets.

"Lukaku a six semaines pour sauver sa carrière à Chelsea"

L'Allemand avait marqué trois fois lors de ses deux dernières apparitions, mais Tuchel ne pense pas que Lukaku ait besoin de la concurrence de son coéquipier pour élever son niveau, car il est convaincu que les problèmes de forme physique ont considérablement entravé les performances du Belge. "Je ne pense pas qu'il ait besoin d'inspiration. Il a besoin de ce moment, de cette étincelle", a déclaré l'entraîneur de Chelsea aux journalistes avant le match contre Arsenal.

Lukaku paye son manque de rythme

"Je vous ai dit qu'il serait normalement un titulaire naturel contre Crystal Palace en termes de nombre de minutes que Kai Havertz a joué maintenant et la quantité de physique avec laquelle il a joué récemment. A cause de sa blessure, il manque la forme physique des matches. Je ne le montre pas du doigt, mais c'est comme ça. C'est une partie cruciale de la saison où vous devez avoir du rythme", a ajouté le technicien allemand.

Chelsea : Tuchel le reconnaît, ça ne colle pas avec Lukaku

"Si vous voyez les matchs contre Brentford et le Real Madrid, vous voyez les efforts que nous avons dû fournir pour redevenir une équipe gagnante. Rom aurait dû marquer un but contre le Real Madrid [en Ligue des champions], mais la chance lui manque. S'il débute, nous avons besoin de tout ce qu'il peut faire physiquement, mais il est toujours une option", a conclu Thomas Tuchel.

Romelu Lukaku n'a pu inscrire que 12 buts en 37 apparitions toutes compétitions confondues depuis sa re-signature à Chelsea, dont seulement cinq en Premier League. Le joueur de 28 ans n'a pas participé à la victoire 6-0 des Blues sur le terrain de Southampton le 9 avril et était sur le banc lors des quatre derniers matches de Premier League.

Le dernier but de Romelu Lukaku en Premier League remonte à décembre dernier, lors d'un match nul 1-1 contre Brighton. Il espère être titularisé lors du derby de Londres avec la venue d'Arsenal à Stamford Bridge, en milieu de semaine, afin de briser sa période de disette en championnat et de terminer la saison en beauté.