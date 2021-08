Chelsea : Séville confirme avoir rejeté une offre pour Jules Koundé

Les Blues sont restés en contact étroit avec le Français, mais convaincre le club de Liga de le vendre pourrait ne pas être une mince affaire.

Le FC Séville a confirmé qu'il a rejeté une offre pour Jules Koundé, tout en insistant sur le fait que le club n'a pas besoin de vendre la cible de Chelsea ou tout autre joueur. Jules Koundé, 22 ans, a été étroitement lié à un transfert à Stamford Bridge cet été. Cependant, les Blues auront fort à faire pour recruter le défenseur de 22 ans cet été, même si le FC Séville a confirmé qu'il évaluerait toute offre ultérieure si elle devait arriver.

"Il est vrai qu'il y avait une offre pour Koundé que nous avons refusée", a expliqué le président du club José Castro aux journalistes mercredi. "Pour l'instant, il n'y a pas d'offre concrète pour le joueur. Si elle arrive, nous l'examinerons comme nous l'avons toujours fait. Si nous devons [vendre], nous le ferons, à condition que ces ressources puissent être réinvesties dans le club pour continuer à s'améliorer et élargir notre palmarès".

"Tant que le marché est ouvert, tout peut arriver. Nous avons des joueurs qui pourraient partir. Tout peut arriver à cette période de l'année jusqu'au 31 août. C'est un mercato où il y a eu peu de mouvements dans la plupart des clubs, mais pas dans le nôtre", a conclu le président du FC Séville. Pour rappel, après deux journées de Liga, le club andalou est en tête du championnat et peut espérer nourrir de grandes ambitions cette saison.

"Séville n'a pas besoin de vendre un joueur"

Goal croit savoir que, bien qu'il n'y ait pas eu de contact direct entre Chelsea et le FC Séville, des discussions ont eu lieu entre les intermédiaires représentant les deux clubs. D'autres rapports suggèrent que c'est Tottenham, et non les Blues, dont l'offre a été repoussée par les Andalous. La clause libératoire de Koundé a également été revue à la hausse ces dernières semaines, passant de 80 à 90 millions d'euros, bien que Chelsea espère pouvoir s'entendre sur un prix inférieur.

Mais selon Castro, c'est aux Londoniens ou à tout autre prétendant qu'il incombe de convaincre le FC Séville de le vendre. "Séville n'a pas besoin de vendre un joueur. Nous vendrons si cela nous convient avec une offre supérieure au marché qui nous permet de continuer à renforcer l'équipe et à réaliser de grandes choses sur le plan sportif", a-t-il ajouté. "C'est ce que nous avons toujours fait, nous n'avons pas changé sur ce point".

À une semaine de la fin du marché des transferts, tout indique que Jules Koundé sera encore un joueur du FC Séville cette saison. Le défenseur français n'est pas déterminé à forcer son départ et aimerait partir pour rejoindre uniquement un top club européen. Jules Koundé va pouvoir montrer cette saison qu'il continue de progresser et franchir un palier en Andalousie.