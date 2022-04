Chelsea : Rüdiger, les raisons d’un départ attendu à Madrid

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Antonio Rüdiger s’apprête à quitter Chelsea. Le défenseur central a fait savoir au Real Madrid qu’il voulait rejoindre l’Espagne, et les derniers détails sont en cours de discussion entre les deux parties.

Augmentation de salaire en vue pour Rüdiger

Selon nos informations, un contrat lucratif de quatre ans attend l’Allemand dans la capitale espagnole. On ne sait pas encore exactement combien gagnera le joueur de 29 ans, mais il s’agira d’une augmentation significative par rapport à son contrat actuel, lui qui émarge à environ 240.000 euros par semaine.

À lire : deux absents de marque pour le Real contre City ?

L'article continue ci-dessous

L’aspect économique est donc à prendre en compte pour expliquer le choix de Rüdiger, mais pas que. En effet, Chelsea a longtemps tenté de prolonger le défenseur central, que Thomas Tuchel voulait déjà lors de son passage au Paris Saint-Germain.

Les déboires d’Abramovich ont tout changé

Et le principal intéressé était ouvert à la discussion, mais les déboires de l’ex-propriétaire des Blues, Roman Abramovich, sous fond de guerre entre l’Ukraine et la Russie, en ont décidé autrement. Le club est à vendre, et Chelsea ne peut donc pas prolonger le moindre joueur en attendant un repreneur.

Getty

Selon nos informations, Chelsea a donc demandé à Rüdiger d’attendre la vente officielle du club, mais le joueur a été «frustré» d’attendre. Et il pourrait donc définitivement s’engager avec Madrid cette semaine alors que, comble de l’ironie, les Blues pourraient justement être rachetés dans les prochains jours.

Rüdiger avait d’autres (belles) touches

Pour rappel, Rüdiger a choisi Madrid alors qu’il disposait également de touches intéressantes avec Manchester United, le Barça, la Juve, le Paris Saint-Germain ou encore le Bayern Munich. Que du lourd, donc, et on comprend pourquoi au vu du niveau affiché par l’Allemand sous les ordres de Thomas Tuchel.

Son choix de rejoindre la capitale espagnole s'explique aussi par la réussite sportive actuelle et future des Blancos, champions d'Espagne et présents dans le dernier carré de la Ligue des Champions avant... un mercato estival qui s'annonce explosif avec l'arrivée attendue de Kylian Mbappé.