Chelsea : Romelu Lukaku décidé à partir ?

Romelu Lukaku est au centre d'une tempête médiatique Outre-Manche. L'interview de l'international belge accordée à Sky Italia la semaine dernière et surtout ses propos sur sa mauvaise utilisation par Thomas Tuchel et ses envies de retourner à l'Inter Milan dans le futur ont mis l'ancien buteur de Manchester United et d'Everton dans un beau pétrin. L'agitation médiatique autour de son cas a poussé Thomas Tuchel à se passer de ses services pour le choc contre Liverpool.

Le technicien de Chelsea qui a voulu protéger son groupe avant ce choc de Premier League, a indiqué qu'il rencontrera son attaquant belge ce lundi afin de faire le point avec lui sur sa situation et certainement de décider s'il effectuera son retour, ou non, dans le groupe pour le prochain match des Blues contre Tottenham. Mais ce feuilleton risque de laisser de lourdes traces à Chelsea.

Chelsea : Thomas Tuchel va rencontrer Romelu Lukaku ce lundi

En effet, en Italie, un départ de Romelu Lukaku est d'ores et déjà évoqué. D'après la Gazzetta dello Sport, l'ancien buteur de l'Inter Milan n'est pas content du côté de Stamford Bridge et souhaiterait faire ses valises. Mais ce n'est pas tout. Le principal intéressé saurait déjà où il souhaite rebondir : du côté de Tottenham, où il pourrait retrouver son ancien entraîneur, Antonio Conte, avec qui il a cartonné en Lombardie la saison dernière.

Lukaku veut déjà claquer la porte ?

Un choix loin d'être anodin. D'autant plus que Romelu Lukaku voulait rester à l'Inter Milan cet été, avant de finalement céder à la tentation de revenir à Chelsea, mais le départ de son entraîneur a très certainement facilité son propre départ du champion d'Italie en titre. Nul doute qu'Antonio Conte aurait tout fait pour retenir le buteur belge s'il était resté à l'Inter Milan.

La Gazzetta dello Sport n'en dit pas vraiment plus sur d'éventuelles discussions entre les deux clubs londonien, puisqu'il s'agirait pour l'instant avant tout d'un désir de l'attaquant belge plus que d'une volonté des Spurs de débaucher Romelu Lukaku à Chelsea. Toutefois, cette opération s'annonce compliquée si jamais cette information devait se confirmer.

Des retrouvailles avec Conte ?

En effet, Chelsea a misé une grosse somme sur Romelu Lukaku et sera peu enclin à le laisser filer aussi vite et aussi facilement. D'autant plus que les Blues le laisseront difficilement rejoindre un club rival, comme c'est le cas de Tottenham. Encore moins en prenant en compte que Chelsea était intéressé par Harry Kane l'été dernier, mais que Daniel Levy ne voulait absolument pas le vendre à un rival londonien. Il est peu probable que Romelu Lukaku parte cet hiver, et encore moins qu'il ne rejoigne Tottenham, mais attention, si la situation entre le Belge, Chelsea et Thomas Tuchel s'envenime, rien n'est impossible.