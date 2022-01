Chelsea : Paolo Di Canio se paye l'attitude de Romelu Lukaku

"Je ne suis pas content de la situation, c’est normal. Je pense que l’entraîneur a choisi de jouer avec un autre système, je dois juste ne pas abandonner et continuer à travailler et à être un professionnel. Je ne suis pas satisfait de la situation, mais je suis un professionnel et je n’abandonnerai pas". Ces mots de Romelu Lukaku publiés jeudi dans un entretien accordé à Sky Italia ont sonné comme un tremblement de terre du côté de Chelsea.

Tuchel explique pourquoi il a écarté Lukaku

En exprimant son mal-être et ses difficultés pour ses premiers mois à Chelsea, Romelu Lukaku s'est tiré une balle dans le pied. D'autant plus que le timing de cette interview, à quelques jours du choc au sommet contre Liverpool, n'a pas joué en sa faveur. Pire encore, le fait de faire une allusion à un retour à l'Inter Milan a dû rester en travers de la gorge des supporters et des dirigeants de Chelsea, alors qu'il vient à peine de revenir chez les Londoniens.

"Son interview, c'est un but contre son camp"

Paolo Di Canio a commenté les récents propos de Lukaku et l'affaire à laquelle ils ont donné lieu : "Peut-être qu'il est arrivé en Premier avec de l'arrogance". L'année 2022 de Chelsea s'ouvre sur la déflagration d'une affaire sensationnelle. Les mots lâchés récemment par Romelu Lukaku aux micros de "Sky", n'ont pas été appréciés dans la maison des Blues et n'ont pas plu à Thomas Tuchel qui a décidé de ne pas convoquer l'attaquant pour le match contre Liverpool.

Chelsea : Thomas Tuchel va rencontrer Romelu Lukaku ce lundi

L'interview du buteur belge a fait et fait encore parler de lui non seulement en Angleterre, mais aussi dans toute l'Europe et Paolo Di Canio, a commenté l'incident aux micros de "Sky" en Italie, soulignant comment, à son avis, la déclaration de l'ancien attaquant de l'Inter Milan était une démonstration de faiblesse et un "but contre son camp" désservant totalement ses intérêts personnels.

"À 29 ans, il a remporté un Scudetto en Italie, ce que des milliers de personnes ont fait"

L'article continue ci-dessous

"Lukaku n'est pas conscient de ce qu'il a dit, j'ai vu la faiblesse d'un athlète qui abandonne après 6 mois en Premier League, où il est peut-être arrivé avec arrogance. Il a co-gagné un Scudetto avec l'Inter qu'il aurait gagné même en alignant quelqu'un comme Zapata. La Premier League est dix fois plus difficile que la Serie A, il y est un parmi tant d'autres. S'il pensait être le numéro un, il n'a rien compris. Il avait des problèmes, l'équipe jouait bien mieux sans lui. Il voudrait s'échapper. Il est si facile de lire cette interview qu'il a fait c'est un but contre son camp retentissant avec ces mots, il a fait un désastre, il a déplu à tout le monde", a indiqué l'ancien attaquant italien

Selon Paolo Di Canio, Romelu Lukaku sera désormais appelé à réagir et à faire preuve de fierté : "Tout le monde a un peu de fierté : sur le terrain, il a toujours été une panthère bourlingueuse, il n'a jamais été mauvais et déterminé et je le savais. Ces choses font que le sol se dérobe un peu sous vos pieds et peuvent déclencher un sentiment de vengeance. À 29 ans, il a remporté un Scudetto en Italie, ce que des milliers de personnes ont fait. Il est un joueur fonctionnel à Chelsea, il donne une option différente, mais s'il a ce caractère, je pense qu'ils se mangent les mains à Chelsea pour l'argent qu'ils ont payé".