Chelsea : Thomas Tuchel va rencontrer Romelu Lukaku ce lundi

Thomas Tuchel a fait preuve de fermeté avec Romelu Lukaku. Suite à l'interview de l'international belge publiée dans la semaine dans laquelle il fait preuve de son mal-être et critique son utilisation par son entraîneur, ce dernier a tout simplement décidé de l'écarter avant le choc au sommet contre Liverpool afin de ne pas être pollué médiatiquement par une mauvaise atmosphère autour de cette rencontre. Finalement, les Blues ont arraché un match nul à domicile contre les Reds après avoir été menés au score. Après la rencontre, Thomas Tuchel est revenu sur sa décision et a informé les médias qu'il va s'entretenir avec Romelu Lukaku ce lundi afin de décider de son sort.

Tuchel explique pourquoi il a écarté Lukaku

"Nous allons le décider demain (lundi), puis nous aurons une réunion avant de vous informer de notre décision. C'est notre joueur, il y a toujours un moyen de revenir en arrière, nous allons régler cela à huis clos et une fois que nous aurons pris une décision et que Romelu le saura, vous le saurez peut-être aussi. Il ne faut pas en parler maintenant", a expliqué Thomas Tuchel après le match nul contre Liverpool.

Lukaku de retour contre Tottenham ?

"La décision a été prise pour protéger Romelu d'une décision irréfléchie parce que nous devons parler avec lui, lire l'intégralité de l'interview et rester calme, ne pas perdre la tête. C'est notre joueur, il restera notre joueur, nous protégerons toujours notre joueur. Nous devons d'abord évaluer la situation, ne pas écouter les médias ou la pression, comprendre ce qu'il a dit et pourquoi il l'a dit. Ensuite, nous prendrons la décision. Ce que j'attends de Lukaku pour qu'il revienne contre Tottenham ? Je comprends pourquoi vous posez la question mais je n'y répondrai pas. Je ne peux pas vous dire ce que j'attends de la réunion qui aura lieu à huis clos demain. Je ne peux pas m'exprimer publiquement et je ne le ferai pas", a ajouté l'Allemand.

Chelsea - Liverpool (2-2), les Blues et les Reds se quittent sur un nul

Thomas Tuchel ne voulait pas perturber le reste de l'équipe et a préféré écarter Romelu Lukaku : "Ce n'est pas comme ça à Chelsea mais ce n'est pas non plus la pire chose au monde. Ce n'est pas la première fois et l'interview fait un peu de bruit dont personne n'a besoin mais nous pouvons le gérer, je ne me sens pas personnellement attaqué et je ne suis pas personnellement en colère. Le bruit était trop important. Le vendredi, je pensais que nous pouvions le gérer, puis le samedi, il y a eu de nouvelles déclarations et c'est devenu trop important. C'était trop et nous avons perdu notre concentration pour le match".

Tuchel a écouté l'avis de son groupe

"Nous avons alors pris la décision de retarder cette décision et de retarder le processus afin d'approfondir la question et de protéger Romelu d'une décision précipitée parce que nous devons lui parler, lire l'interview complète, rester calme et ne pas perdre la tête. C'était simplement la décision de protéger la préparation d'un match comme celui-ci car il y avait trop de bruit et c'est pourquoi j'ai pris cette décision. Il était clair qu'il ne jouerait pas et à partir de là, nous avons pu nous concentrer un peu plus sur le match", a ajouté le technicien de Chelsea.

"Une réunion avec les cadres ? Je ne prends pas de décisions au bureau ou autour de mes pensées. Je prends des décisions pour l'équipe et je les écoute. J'écoute leur opinion, ce qu'ils pensent, puis je prends mes décisions après les avoir écoutés. C'est leur club, leur équipe et ce n'est pas une affaire personnelle de ma part de décider uniquement en fonction de mes idées. Nous avons une équipe que nous protégeons, qui est forte en croyances et en comportements. C'est ainsi que nous prenons nos décisions, pas seulement cette fois-ci, mais nous parlons régulièrement aux cinq ou six joueurs pour avoir leur avis et leur point de vue. Nous voulons avoir une compréhension plus claire de la situation et prendre une décision sur une base plus large", a conclu Thomas Tuchel.