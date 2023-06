Chelsea : Premier refus de poids pour Mauricio Pochettino

Prêté à l'Inter Milan, Romelu Lukaku a eu un échange avec Mauricio Pochettino, nouvel entraîneur de Chelsea, concernant son avenir.

Quel avenir pour Romelu Lukaku ? Prêté à l'Inter Milan par Chelsea cette saison, le Belge, qui souhaitait quitter Stamford Bridge l'été dernier, aimerait rester en Italie. Néanmoins, la donne n'est pas aussi simple puisque les blessures ont entravé sa saison et ont refroidit l'Inter Milan à lever l'option d'achat.

Lukaku heureux en Italie

Ces dernières semaines, Romelu Lukaku a retrouvé du temps de jeu et un très bon niveau ce qui pourrait pousser le club italien à réfléchir à son avenir, bien qu'aucune discussion ou négociation n'aura lieu avant la finale de Ligue des champions entre l'Inter et Manchester City samedi prochain.

Romelu Lukaku est heureux à l'Inter après avoir passé la saison avec son ancien club. L'attaquant belge a connu un retour désastreux en Premier League et a été renvoyé à l'Inter une fois de plus la saison dernière. Malgré le fait qu'il doive parfois jouer les seconds rôles de Lautaro Martinez et d'Edin Dzeko, Lukaku semble être heureux de jouer loin de la Premier League.

Un prêt ou un transfert définitif ?

Après avoir transmis cette information au nouveau manager de Chelsea, Mauricio Pochettino, Romelu Lukaku espère rester en Italie la saison prochaine. L'attaquant a inscrit dix buts et délivré six passes décisives cette saison avec les grands clubs italiens et se battra pour conserver sa place dans le onze aux côtés de son complice Lautaro.

Un coup relativement dur pour l'Argentin qui aurait pu bénéficier du retour d'un numéro neuf de classe mondiale dans son effectif, un profil manquant terriblement aux Blues. Pour rappel, Chelsea a énormément galéré à marquer des buts cette saison, marquant presque moins de buts en Premier League qu'Erling Haaland.

Mauricio Pochettino aura la lourde mission de dégraisser son effectif et Chelsea disposant d'un grand nombre de joueurs offensifs, en prenant en compte sa volonté personnelle, il est peu probable que Lukaku retourne dans l'ouest de Londres, mais il reste à savoir s'il partira définitivement ou en prêt.