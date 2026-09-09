Chelsea s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue après une deuxième période folle face à Leeds United. Les Blues étaient menés 0-2 à la 51e minute, mais se sont finalement imposés sur le score incroyable de 6-3.

Chelsea, où Jorrel Hato est resté sur le banc pendant toute la rencontre, a été mené au milieu de la première période sur un but de Tarik Muharemovic, qui avait déjà laissé passer une belle occasion d’ouvrir le score peu auparavant.

Leeds est rentré aux vestiaires avec cet avantage et a également parfaitement entamé la seconde période, au cours de laquelle Brenden Aaronson n’a eu besoin de moins de trois minutes pour faire le break.

Un exploit semblait se dessiner, mais il n’en a finalement rien été. Cole Palmer, entré en jeu au début de la seconde période, a pris son équipe par la main et a permis à Chelsea de revenir à hauteur dès la 55e minute grâce à un doublé.

Chelsea avait pris l’ascendant et est passé devant grâce à Pedro Neto, avant que Danny Welbeck n’apporte lui aussi sa contribution. La passe décisive sur les buts du 2-2, du 3-2 et du 4-2 a d’ailleurs été signée par la recrue estivale Morgan Rogers.

Leeds n’a pas rendu les armes si facilement et a réduit l’écart par l’intermédiaire de Dominic Calvert-Lewin, mais l’espoir d’un résultat s’est vite envolé lorsque Valentín Barco a inscrit le 5-3 dans la foulée.

L’Argentin a également été décisif dans le temps additionnel sur le but du 6-3. Grâce à sa passe, il a permis à Welbeck d’inscrire son deuxième but de la soirée : 6-3.