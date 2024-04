Chelsea : Palmer, le manque de respect

Cole Palmer a été le héros de Chelsea lors de sa victoire spectaculaire sur United. Un de ses équipiers a écrit "joueur de merde" sur le ballon

Les Blues ont semblé se diriger vers une défaite à Stamford Bridge jusque dans les arrêts de jeu, alors qu'ils avaient pris une avance de deux buts. Les Red Devils les ont fait reculer et les ont menés jusqu'au but d'Alejandro Garnacho en seconde période, après une incroyable passe décisive d'Antony, alors que le chronomètre affichait 99 minutes.

Palmer a ensuite eu l'occasion de transformer son deuxième penalty de la partie, avant d'inscrire un superbe but quelques secondes plus tard, dévié par le malheureux Scott McTominay sur André Onana.

Le premier triplé de Palmer en senior lui a valu un souvenir précieux, qu'il a tenu à faire signer à ses coéquipiers dans le vestiaire après la rencontre. Parmi les nombreux mots d'encouragement, un message grossier a pu être repéré sur le ballon en question.

Joe Cole, légende des Blues, a déclaré à TNT Sports après avoir assisté au triplé héroïque de Palmer contre United : "On aurait dit qu'il sortait du canapé, qu'il avait son cacao à la main et qu'il était prêt à aller se coucher. C'est l'homme le plus cool du bâtiment. Les supporters l'adorent. Comme il n'y a pas de joueurs expérimentés, on cherche quelqu'un qui a quelque chose de magique. Vous regardez Jude Bellingham, il n'a pas 20 ans. C'est la même chose pour Cole Palmer. Du point de vue de Manchester United, dans un moment crucial du match, comment pouvez-vous laisser le meilleur joueur sur le terrain avoir le temps de prendre une touche dans la surface et de frapper. Même lui doit se demander ce qui se passe ici. Comment ai-je eu ce temps ? Il a été remarquable. Je dirais qu'il est la recrue de la saison. Il a pris cette équipe par la peau des fesses et a dit : "Vous êtes mon équipe. C'est moi qui vais tirer cette équipe vers le haut". Il faut absolument construire une équipe autour de lui. Il a la personnalité qu'il faut".