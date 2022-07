Chelsea - Manchester City : Edouard Mendy n'a pas du tout peur d'Erling Haaland

Devenu une référence à son poste, l'international sénégalais déborde de confiance avant la saison 2022-23 et ne craint pas le buteur norvégien.

Edouard Mendy n'aura pas la tâche facile lors de la saison 2022-23 de Premier League, car les meilleurs clubs possèdent des attaquants d'élite qui peuvent être un cauchemar pour n'importe quel gardien. Tottenham compte Harry Kane dans ses rangs, tandis que Manchester City et Liverpool ont fait venir des renforts avec les recrutements d'Erling Haaland et Darwin Nunez respectivement.

Haaland ou Benteke, c'est pareil

Cependant, le gardien de Chelsea ne perd pas le sommeil à cause de ces nouveaux arrivants et est convaincu qu'il sera suffisamment préparé pour se montrer à la hauteur de la tâche. La première confrontation de Chelsea avec Manchester City la saison prochaine aura lieu en janvier 2023. Avant cela, Edouard Mendy se rendra au Qatar pour participer à la Coupe du monde 2022 avec le Sénégal.

Cependant, la Norvège ne s'étant pas qualifiée pour l'événement majeur, Erling Haaland restera frais et dispo et cherchera à marquer à tout va lorsque la Premier League reprendra après la pause de la Coupe du monde. Edouard Mendy est prêt à relever le défi et n'accordera pas d'attention supplémentaire au Norvégien qu'il considère comme tout autre adversaire.

"J'étudie. J'étudie beaucoup. Il ne s'agit pas d'un attaquant ou d'une équipe - nous devons juste nous concentrer sur chaque attaquant, chaque équipe que nous jouons pour gagner. Ce n'est pas parce que c'est Haaland", a-t-il déclaré. "Je regarde Haaland comme je regarde, par exemple, Benteke à Palace - ce n'est pas si différent entre Crystal Palace et City. Il faut être concentré car c'est un attaquant et il peut marquer. Nous avons nos méthodes et je n'ai pas besoin de dire ce qu'elles sont. Mais j'étudie beaucoup. Beaucoup."

Mendy regrette le départ de Mané

Sadio Mane a quitté la Premier League pour rejoindre le Bayern Munich pour 32 millions d'euros, avec 6 millions d'euros supplémentaires disponibles en fonction des apparitions et 3 millions d'euros en fonction des résultats individuels et collectifs. Edouard Mendy se trouve être un ami assez proche de Sadio Mané et estime que le départ de l'ailier est une grande perte pour la Premier League.

"Nous avons perdu quelqu'un de grand et j'espère pour lui qu'il appréciera la Bundesliga", a-t-il déclaré. "C'est aussi une grande perte en raison de sa qualité, de l'impact qu'il a et aussi parce que, pour les jeunes joueurs, il est un exemple. Quand vous perdez quelqu'un comme ça, cela peut avoir un impact énorme. "Je pense que c'est une grande perte pour la Premier League en termes de qualité et en termes de personne".