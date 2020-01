Chelsea, Lampard admet que Giroud peut partir en janvier

Le patron des Blues a parlé avec l'attaquant français de son avenir et ne s'opposera pas à un départ s'il souhaite vivre un nouveau challenge.

Ce n'est plus un secret pour personne, Olivier Giroud est sur le départ de . Vainqueur de la et meilleur buteur de la compétition avec les Blues l'an dernier, l'attaquant de l'équipe de profitait de la compétition européenne pour avoir du temps de jeu. Cette saison, Olivier Giroud est resté plus en tribunes ou sur le banc de touche qu'il n'a été sur le terrain. Un problème majeur pour l'attaquant des Bleus qui a besoin de jouer pour assurer sa place pour l' l'été prochain.

Plusieurs clubs sont attentifs à la situation d'Olivier Giroud que ce soit en , mais surtout en où l' est annoncé comme le grand favori depuis plusieurs semaines, et en où l'Olympique Lyonnais et les Girondins de seraient à l'affût. Le mercato hivernal a ouvert ses portes et Olivier Giroud serait bien inspiré de trouver son nouveau point de chute rapidement. Après la victoire en FA Cup contre Nottingham Forrest, où Olivier Giroud est resté sur le banc, Frank Lampard a ouvert la porte à un départ de l'international français.

"Si tout le monde y trouve son compte..."

"Il n'y a pas de mise à jour sur Olivier Giroud, mais j'ai parlé avec lui. Un départ ? Si les conditions sont réunies et que c'est quelque chose qu'il veut vraiment faire et que cela fonctionne pour le club, pour moi et l'équipe alors c'est quelque chose qui pourrait arriver. Mais seulement lorsque toutes ces bases seront couvertes. Nous verrons donc s'il arrive quelque chose durant le mois de janvier", a expliqué l'entraîneur des Blues.

Si Olivier Giroud est annoncé comme une cible de l'Olympique Lyonnais, les Blues de leur côté auraient ciblé Moussa Dembélé, mais l'OL a d'ores et déjà sorti les barbelés pour l'attaquant tricolore, qui ne partira pas cet hiver. Outre le dossier Olivier Giroud, Pedro est également annoncé sur le départ. Dans le sens des arrivées, Chelsea est aussi actif. Le club londonien a également été étroitement lié au milieu de terrain du Dinamo Zagreb Dani Olmo, à Timo Werner du et à la jeune pépite du Jadon Sancho, après avoir vu l'interdiction de transfert imposée par la FIFA levée début décembre.

Les Blues n'ont pas été en mesure de recruter de nouveaux joueurs cet été en raison de cette décision, et Lampard a souligné l'importance de trouver le "bon recrutement" pour combler l'écart sur et en . La prochaine étape pour les hommes de Lampard est un match à domicile contre samedi, sept jours avant de se rendre à St James 'Park pour affronter . Chelsea est actuellement quatrième au classement, avec une avance de cinq points sur , cinquième, dans la course à la dernière place qualificative en .