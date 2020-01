Mercato - Chelsea prêt à mettre le paquet sur Alaba (Bayern)

D’après les informations du Daily Mirror, l’entraîneur de Chelsea serait sous le charme du polyvalent défenseur munichois David Alaba.

Condamné à deux ans d’interdiction de recrutement en février dernier, a récemment eu le bonheur de voir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) alléger sa suspension. Résultat des courses, les Blues peuvent recruter dès le mercato hivernal, qui a ouvert ses portes le 1er janvier. Avec quelques grosses cibles en perspective ?

Difficile à dire. Il convient de rappeler qu’avec sa classe biberons, parmi laquelle on retrouve Tammy Abraham ou encore Mason Mount, Chelsea a réalisé une belle première partie de saison. Dans le domaine offensif, tout va bien, alors pourquoi tout chambouler ?

70 M€ investis ?

Vous l’aurez compris, si Chelsea doit procéder à des ajustements, ils seront pour l’arrière-garde. Et Frank Lampard a justement un joueur, et non des moindres, dans son viseur : David Alaba, le polyvalent défenseur du .

Capable d’évoluer à gauche comme dans l’axe, l’Autrichien plaît énormément à Lampard selon les informations du Daily Mirror. À tel point que l’ancien milieu de terrain serait prêt à investir… 70 millions d’euros pour s’offrir les services d’Alaba. Suffisant pour faire plier le Bayern ? Avec un contrat qui file jusqu’en 2021, tout est possible…