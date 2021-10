Chelsea : L'agent de Lukaku révèle qu'un club de Premier League a essayé de l'acheter en 2020

Les Citizens ont exprimé leur intérêt pour le Belge après son excellente saison à l'Inter, mais n'ont pas réussi à conclure un accord avec le Covid.

L'agent de Romelu Lukaku, Federico Pastorello, a révélé que Manchester City a essayé de signer la star de Chelsea en 2020. Romelu Lukaku a quitté l'Inter Milan pour Chelsea pour un montant d'environ 115 millions d'euros cet été, retournant à Stamford Bridge pour un deuxième passage, après un premier passage totalement manqué lorsqu'il était plus jeune, après deux années impressionnantes du côté de San Siro.

L'international belge aurait pu se retrouver dans un autre club de Premier League un an plus tôt, Pastorello affirmant que City a fait un geste pour son client à la fin de la campagne 2020-21. Des problèmes logistiques causés par la pandémie de coronavirus ont finalement empêché l'accord de se concrétiser, et le représentant de Lukaku a déclaré au Telegraph : "Je pense que je peux dire sans décevoir personne que Manchester City est venu l'année précédente".

"Pendant la pandémie, c'était très compliqué d'essayer de prendre l'avion pour rencontrer des gens. Tout a commencé de manière très concrète et très sérieuse, mais finalement ils ont changé d'idée ou ils n'étaient pas prêts à le faire. Honnêtement, c'était très difficile après la première année - c'était presque impossible. Il n'avait pas gagné le championnat avec l'Inter et il voulait le faire, et cela aurait été vraiment impossible. Ensuite, ils [City] se sont concentrés sur Harry Kane cet été", a expliqué l'agent de l'attaquant belge.

"J'ai dit à Romelu, c'est maintenant ou jamais"

Romelu Lukaku semblait heureux à l'Inter après avoir mené le club à son premier Scudetto en 11 ans la saison dernière, mais sa tête a rapidement tourné après que Chelsea l'ait identifié comme sa cible prioritaire. Pastorello dit que le joueur de 28 ans a eu quelques doutes au départ, mais il a conseillé à l'attaquant de retourner à Stamford Bridge parce qu'il était peu probable que l'occasion se présente à nouveau à l'avenir.

"C'est ce que je disais à Romelu, que c'était maintenant ou jamais, parce que probablement il ne le réalisait pas à 100% au début", a déclaré l'agent italien. "Je devais lui dire de se rappeler que parfois il y a des trains et quand ils passent, ils ne reviennent pas. À cause de la situation, à cause du marché et parce qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités, c'était le train de Romelu. Chelsea était sûr à 100 % que c'était lui, je n'ai jamais eu de doutes, mais je pense qu'ils devaient réfléchir à deux fois avant de le faire. Il y a eu d'autres offres avant d'arriver au niveau de celle que l'Inter a accepté".

"Il y a eu quatre offres et la cinquième a été celle qui a clos les négociations. Avec le recul, je pense que tout le monde a fait une très bonne affaire", a conclu l'agent de l'attaquant de Chelsea. Lukaku a marqué quatre buts lors de ses quatre premières apparitions dans toutes les compétitions après avoir re-signé pour Chelsea, mais n'a pas réussi à trouver le filet lors de ses six sorties suivantes pour l'équipe de Thomas Tuchel. Les malheurs du Belge ont été aggravés lorsqu'il s'est blessé lors de la victoire en Ligue des champions contre Malmö la semaine dernière, et il ne devrait pas revenir à l'action avant la pause internationale.