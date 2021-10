Manchester City : Pep Guardiola répond aux envies de départ de Raheem Sterling

Le patron des Citizens a été choqué d'apprendre que l'international anglais pourrait faire pression pour quitter le club anglais.

Pep Guardiola est surpris que Raheem Sterling réfléchisse à son avenir et à quitter Manchester City dans un futur proche, mais l'entraîneur espagnol n'offrira aucune garantie à l'international anglais en matière de temps de jeu. Au milieu de la longue saga concernant une éventuelle prolongation de contrat pour l'attaquant de 26 ans, une révélation a été faite qui laisse entendre qu'un transfert à l'étranger pourrait avoir lieu à l'avenir.

Sterling admet qu'une telle opportunité serait attrayante avec la concurrence féroce pour une place dans le onze de départ à l'Etihad Stadium, le voyant se battre avec Jack Grealish, un joueur ayant été recruté pour plus de 100 millions d'euros, pour avoir du temps de jeu cette saison. Après avoir découvert que Sterling pourrait être tenté d'aller voir ailleurs, le patron de City, Pep Guardiola, a déclaré aux journalistes : "Je ne le savais pas. Je ne pensais pas que le club le savait".

"Raheem Sterling est notre joueur, j'espère qu'il sera un joueur incroyablement important pour nous. Je ne sais pas s'il veut jouer davantage. Riyad Mahrez ne joue pas et il ne se plaint pas, Joao Cancelo aussi. Je ne peux pas leur assurer du temps de jeu, je ne peux pas assurer combien de minutes chacun joue. Ils doivent toujours parler sur le terrain. Pas que Raheem, tous les autres. Ils savent qu'ils vont avoir des minutes, ils sont tous impliqués", a ajouté l'Espagnol.

Torres absent deux à trois mois

"Ce que je veux de Raheem et de tout le monde, c'est qu'ils soient satisfaits d'être ici et ravis d'être ici. Si ce n'est pas le cas, il doit prendre la meilleure décision pour sa famille. J'étais un joueur, je comprends parfaitement, je voulais jouer. Ils veulent tous jouer tous les matchs mais je ne peux pas leur assurer. Ils doivent s'améliorer à chaque entraînement et être présents sur le terrain", a conclu l'entraîneur de Manchester City.

L'international espagnol Ferran Torres est un autre attaquant qui se bat sous la direction de Guardiola à City. Il s'est blessé lors d'une rencontre de l'UEFA Nations League et risque de rester longtemps sur la touche. Il a d'abord été suggéré que le joueur de 21 ans serait absent pendant environ six semaines, mais Guardiola dit qu'une fracture du métatarse pourrait l'écarter encore plus longtemps : "Torres sera absent deux à trois mois. Les autres sont en forme, Aleks Zinchenko et Ilkay Gundogan sont de retour. Ils se sont entraînés cette semaine et nous sommes heureux, ravis qu'ils soient de retour."

"Les blessures peuvent arriver ici, à la maison, dans les équipes nationales. Cela arrive. Je connais l'entraîneur de l'Espagne, il traite Ferran du mieux possible, il ne veut pas qu'il se blesse. Ils essaient de prendre soin de lui, mais parfois ça arrive. C'est arrivé avec Kevin De Bruyne et Phil Foden. Il vaudrait mieux que ce ne soit pas le cas, mais ça arrive. Nous avançons, et quand il revient et récupère après deux ou trois mois, essayez d'être prêt", a conclu Pep Guardiola.