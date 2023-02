Chelsea : l'effrayante révélation de Graham Potter

Critiqué pour ses résultats depuis son arrivée à Chelsea, Graham Potter a reçu une vague de haine de la part de certains supporters.

Graham Potter a épuisé son crédit auprès des supporters de Chelsea. Malgré le mercato XXL des Blues, les résultats du club londonien ne se sont pas améliorés et l'entraîneur est considéré comme le premier responsable. A tel point, qu'il a reçu une vague de haine de la part des supporters. En effet, Graham Potter révélé qu'il avait reçu des courriels souhaitant sa mort et celle de ses enfants.

"Être insulté au travail, ce n'est pas agréable"

Le manager anglais a été mis sous pression par les fans suite à une mauvaise série qui a vu son équipe ne gagner qu'une seule fois en 2023, et seulement deux fois lors de ses 14 derniers matchs. Mais malgré la pression, les Blues restent déterminés à soutenir leur manager. La défaite 1-0 à domicile face à Southampton (20e) est le coup le plus récent. Chelsea occupe la 10e place de la Premier League, à 11 points des quatre premiers.

Cette mauvaise passe s'est accompagnée d'une vague d'insultes totalement inacceptable, dont Potter a parlé lors de sa conférence de presse d'avant-match. "C'est un défi", a-t-il admis, ajoutant : "Si vous allez au travail et que quelqu'un vous insulte, ce n'est pas agréable - ou si on vous désigne comme la pire personne de l'histoire du club. Vous pouvez dire, 'oh je m'en fous' mais vous savez que je mens parce que tout le monde se soucie de ce que les autres pensent parce que nous sommes câblés pour être socialement connectés".

"Des gens souhaitent ma mort et celle de ma famille"

"Je veux réussir ici. L'idée que je m'en moque n'a aucun sens. Les gens ont l'impression que je m'en fiche et je leur réponds : sur quoi est-ce que vous vous basez ? Comment le savez-vous ? Je vous demanderais de demander à ma famille comment la vie a été pour moi et pour eux. Elle n'a pas été agréable du tout", a ajouté l'entraîneur de Chelsea.

"Lorsque vous êtes en privé, vous montrez une réelle émotion avec votre famille. Mon travail consiste à agir comme je pense devoir le faire, de la meilleure façon pour l'équipe et le club, et à agir avec l'intégrité qui me convient. Je ne veux jamais être quelqu'un d'autre. Je ne veux pas être faux. Je serai moi et je ferai de mon mieux. Si mon meilleur n'est pas assez bon, je l'accepte", a poursuivi Graham Potter.

Il a poursuivi en détaillant l'étendue des abus et en révélant qu'il a été en discussion récemment avec David Moyes : "Néanmoins, quand vous me posez des questions : 'C'est dur ? C'est dur ? Est-ce que c'est agréable à entendre?', autant j'ai eu du soutien, autant j'ai reçu des emails pas très gentils qui voulaient que je meure, que mes enfants meurent. Évidemment, ce n'est pas agréable à recevoir. Si vous êtes sollicité pendant quatre mois, que vous êtes sous pression pendant quatre mois, et que vous êtes sous pression parce que vous devez vendre des choses, à quoi vous attendez-vous au final ? Si nous n'obtenons pas de résultats, c'est évidemment ce qui arrive. C'est le football. C'est comme ça".

Graham Potter a pris en charge Chelsea en septembre dernier pour remplacer Thomas Tuchel, qui a été licencié, et a fait un début brillant à Stamford Bridge, mais a depuis été chargé d'essayer de gérer un certain nombre de blessures de joueurs clés, ainsi que d'intégrer un afflux de nouveaux visages après une folie de dépenses en janvier et ses résultats sont en berne. Son équipe affrontera Tottenham ce dimanche.