Chelsea : Kai Havertz choqué par l'éviction de Thomas Tuchel

Kai Havertz admet que le limogeage de Thomas Tuchel a été une grande surprise, alors que "tout" allait mal pour Chelsea en 2022-23.

Rien ne va plus à Chelsea. Les Blues ont encore concédé une défaite en Premier League face à Arsenal, leur rival londonien. C'est sans aucun conteste une saison à oublier pour Chelsea. Frank Lampard est devenu le troisième manager de la saison des Blues après que Graham Potter a été envoyé dans la même direction que Tuchel après seulement 31 matches à la tête de l'équipe.

"Tout est allé mal cette année"

Chelsea s'est enfoncé dans la deuxième moitié du classement de la Premier League, avec quelques faux pas sous Thomas Tuchel - qui a conduit le vainqueur de la Ligue des champions avec le club londonien à quitter son banc de touche en septembre - qui a donné le ton de ce qui allait se passer par la suite.

L'attaquant international allemand Havertz a raconté à Kicker les difficultés de Chelsea et est revenu sur certaines décisions importantes prises sur et en dehors du terrain : "Tout ce qui peut aller mal est allé mal pour nous cette année. En fait, la saison a commencé relativement calmement".

"Tuchel a été licencié sans crier gare"

"Nous avons changé de propriétaire, ce qui a été un grand changement pour le club. Ensuite, Thomas Tuchel a été licencié, ce qui, bien sûr, fait toujours la différence dans une équipe comme la nôtre lorsque vous avez connu le succès avec un entraîneur et qu'il est licencié sans crier gare", a ajouté l'Allemand.

Havertz, qui n'a marqué que neuf buts en 41 matches toutes compétitions confondues cette saison, a ajouté qu'il fallait que Chelsea se mette dans l'état d'esprit pour les cinq derniers matches : "Nous sommes dos au mur et nous ne sommes pas très bien placés au classement. Bien sûr, il est facile de trouver des excuses".

"Je ne suis pas partisan de tout mettre sur le dos d'autrui. En fin de compte, nous sommes tous des footballeurs professionnels. Nous sommes tous des footballeurs professionnels et nous devons parfois gagner un match", a conclu Kai Havertz. Le parcours de Chelsea commencera par un derby londonien et d'autres rencontres difficiles contre Bournemouth, Nottingham Forest, Manchester City, Manchester United et Newcastle.