Mercato - Chelsea : Jules Koundé en approche ?

Annoncé sur les tablettes du Real Madrid, Jules Koundé pourrait finalement rejoindre Chelsea, qui a démarré les négociations avec Séville.

"Il est certain que je vais peut-être être amené à changer de club cet été. Mon objectif, c'est d'évoluer dans un grand club pour essayer de toujours progresser et de gagner des trophées." Ces mots sont ceux de Jules Koundé, prononcés avant l’Euro… et un transfert cet été ?

Auteur d’une deuxième saison de très haut niveau sous les couleurs de Séville, laquelle lui a d’ailleurs permis de disputer l’Euro avec les Bleus, Koundé tapé dans l’oeil des plus grands clubs européens, dont le Real Madrid. Le vice-champion d’Espagne, qui a perdu Sergio Ramos et s’apprête à en faire de même avec Raphaël Varane, a pourtant cruellement besoin d’un renfort en défense centrale…

Koundé, la priorité de Tuchel

Mais selon les informations du toujours bien renseigné Fabrizio Romano, un autre club a pris les devants : Chelsea. Et surtout son entraîneur Thomas Tuchel, lequel a fait du Français une priorité pour son recrutement estival. Après la Ligue des Champions remportée, le technicien allemand veut renforcer son ossature, et Koundé semble être l’heureux élu.

Les Blues ont donc entamé des négociations officielles avec leurs homologues espagnols, tandis que Koundé se montre plutôt enthousiaste à rejoindre Chelsea, lui qui disposerait d'ores et déjà d'un accord avec la formation londonienne jusqu'en 2026.

Le défenseur central semble surtout être heureux de rejoindre un club à sa hauteur, qui dispute la Ligue des Champions. Alors si en plus celui-ci est champion d’Europe en titre… Dernière étape avant le transfert : un accord sur le montant, et notre confrère parle de la possibilité d'intégrer Kurt Zouma à la transaction pour faire baisser la note. Affaire à suivre de (très) près.