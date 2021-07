Officiel - Mamadou Sakho rebondit à Montpellier !

Libre depuis la fin de son contrat avec Crystal Palace, Mamadou Sakho s’est officiellement engagé avec Montpellier ce mardi, jusqu’en 2024.

Retour au bercail pour Mamadou Sakho (31 ans). Suite à la fin de son contrat du côté de Crystal Palace, le défenseur central français revient en France pour s’engager avec Montpellier, qui a officiellement annoncé son recrutement ce mardi. Mais aussi son numéro de maillot : le 3.

"Le projet est génial et m'a séduit..."#MercatoMHSC pic.twitter.com/ccQRPd88EE — MHSC (@MontpellierHSC) July 27, 2021

L’ancien défenseur central du PSG ou encore Liverpool a paraphé un contrat de trois saisons avec Montpellier, soit jusqu’en 2024. Il vient notamment remplacer Daniel Congré et Vitorino Hilton, historiques défenseurs dont l’aventure pailladine a pris fin cet été.

Sakho est "très heureux de revenir en France"

"Je suis très heureux de revenir en France avec un super projet tel que celui de Montpellier. On a beaucoup discuté avec les dirigeants, le projet est génial et m'a séduit avec beaucoup de jeunes et de bons joueurs", a déclaré Sakho après sa signature.

"Il nous apportera son expérience, son envie et du panache. J'espère qu'il fera partie de ces leaders qui pourront encadrer nos jeunes pour les faire progresser", s’est quant à lui réjoui le président Laurent Nicollin. Montpellier tient son patron de la défense !