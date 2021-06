Chelsea, Havertz : "Je devais être le nouveau Cristiano Ronaldo"

L'Allemand dit qu'il est bien conscient qu'il n'a pas joué son "meilleur football" dans les premiers mois de sa première saison à Stamford Bridge.

Kai Havertz a admis avoir ressenti la pression au début de sa carrière à Chelsea, affirmant que les supporters des Blues s'attendaient à ce qu'il soit "le nouveau Cristiano Ronaldo". Chelsea a investi 100 millions d'euros, bonus compris, dans les talents de l'international allemand l'été dernier, l'ayant vu émerger comme l'un des meilleurs jeunes joueurs de sa génération au Bayer Leverkusen, après une fin de saison 2019-2020 canon.

Le joueur de 22 ans a eu du mal à confirmer cette réputation au cours de ses premiers mois à Stamford Bridge, et s'est maintenant ouvert sur ses frustrations alors qu'il était avec l'équipe nationale d'Allemagne au championnat d'Europe. "Les gens s'attendent à ce que vous soyez le nouveau Cristiano Ronaldo", a déclaré Havertz à Suddeutsche Zeitung. "Mais ce ne sera pas si rapide, tout est nouveau et je n'ai vraiment pas joué mon meilleur football au début".

"J'ai ressenti une pression complètement différente de celle d'avant au Bayer Leverkusen", a ajouté l'Allemand. Kai Havertz a progressivement commencé à montrer sa meilleure forme à Chelsea après la nomination de son compatriote Thomas Tuchel en tant que nouvel entraîneur du club en janvier, et on lui a fait confiance pour débuter dans le onze de départ lors de la finale de la Ligue des champions face à Manchester City le mois dernier.

Havertz veut confirmer à l'Euro

L'article continue ci-dessous

L'attaquant a récompensé la confiance de son manager en marquant le but de la victoire à l'Estadio Do Dragao, qu'il considère comme un moment crucial dans son développement global en tant que joueur. "Je suis content d'avoir pu terminer la saison avec ce but en finale de la Ligue des champions", a ajouté Havertz. "Le but était important pour l'histoire du club, mais c'était important pour moi d'avoir aussi très bien fait personnellement."

Kai Havertz a logiquement obtenu une place dans la sélection allemande de Joachim Löw pour l'Euro 2020 après avoir fait ses preuves à Chelsea vers la fin de la campagne 2020-21, et se prépare actuellement avec le reste de l'équipe pour leur match d'ouverture du Groupe F contre la France, championne du monde. L'ancienne star de Leverkusen a déclaré que remporter la Ligue des champions lui avait donné une confiance supplémentaire pour le tournoi.

Néanmoins, il a concédé que cela ne signifiera pas autant que si l'Allemagne ne parvient pas à se battre pour remporter un trophée sur la scène internationale. "Nous sommes avec l'équipe nationale, nous avons des processus différents et des objectifs différents ici", a déclaré Havertz. "Bien sûr, ce titre me pousse et me donne beaucoup de confiance en moi, mais ça ne sert à rien de se sentir comme un vainqueur de la Ligue des champions si vous ratez le championnat d'Europe après".