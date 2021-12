Chelsea : Hakim Ziyech ouvre la porte à un départ

Hakim Ziyech n'a pas confirmé à Chelsea tout le talent qu'il avait démontré du côté de l'Ajax Amsterdam. L'international marocain a eu du mal à donner la plénitude de son talent chez les Blues et n'est jamais parvenu à s'imposer durablement dans le onze de départ du club londonien que ce soit sous les ordres de Frank Lampard ou de Thomas Tuchel depuis bientôt un an. Une blessure dès son arrivée lui a fait prendre du retard à l'allumage qu'il n'a jamais réussi à réellement rattraper.

L'ailier de Chelsea Hakim Ziyech a admis qu'il "aimerait bien" retourner à l'Ajax à un moment donné dans sa carrière. Hakim Ziyech a quitté l'Ajax pour Chelsea en juillet 2020 pour un montant de 48 millions d'euros, mais depuis, il a du mal à se faire une place régulière dans le onze de départ. Le joueur de 28 ans a été lié à un départ de Stamford Bridge avant le mercato de janvier et a maintenant révélé qu'il aimerait avoir la chance de retourner à Amsterdam.

"Je me suis senti chez moi à Amsterdam"

Hakim Ziyech est toujours sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2025, mais lorsqu'on lui a demandé s'il était possible de rejoindre l'Ajax Amsterdam un jour, le Marocain a répondu à Ziggo Sport : "J'adorerais. J'ai passé des moments fantastiques là-bas. C'est un endroit où je me suis senti chez moi, et l'avenir nous dira si cela se produira un jour. Si cela dépend de moi, cela se produira certainement".

"Ce n'est pas moi qui décide, je les laisse faire. J'essaie juste de profiter de chaque jour maintenant et de faire mon travail. Ce que l'avenir nous réserve, nous le verrons. Comme je l'ai dit, j'espère que cela arrivera un jour. Ce n'est pas à moi de décider si cela arrivera", a ajouté l'international marocain qui a connu énormément de succès avec l'Ajax Amsterdam, faisant partie de l'épopée du club néerlandais jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions.

Un départ dès le mois de janvier ?

Hakim Ziyech s'est imposé parmi l'élite des attaquants du football européen à l'Ajax, jouant notamment un rôle clé dans leur parcours vers un doublé national et une demi-finale de la Ligue des champions en 2018-19. Les supporters de Chelsea n'ont pas encore vu ce genre de forme de la part de l'international marocain, car il n'a marqué que neuf buts et délivré huit passes décisives lors de ses 54 premiers matchs, tout en luttant contre des blessures tatillonnes.

Hakim Ziyech a toutefois montré des signes d'amélioration récemment, marquant lors d'une victoire 2-1 contre Watford avant d'offrir un but à Mason Mount lors de la défaite 3-2 des Blues à West Ham samedi. Reste à savoir si le Marocain se montrera patient et attendra au moins jusqu'à la fin de la saison pour partir afin de tenter de convaincre Thomas Tuchel d'en faire un homme fort de son équipe où s'il préfèrera plier bagages dès le mois de janvier.