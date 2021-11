Chelsea : Tuchel veut convaincre Rudiger de rester

Le contrat d'Antonio Rudiger avec Chelsea expire cet été et il ne semble pas pressé de signer un nouveau bail, avec l'intérêt de clubs comme le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et le Real Madrid.

Cependant, l'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, fait tout son possible pour convaincre l'international allemand de rester en place.

Après la victoire contre Leicester samedi, Tuchel a fait des éloges sur Rudiger et a insisté sur le fait que lui et le club tentent de faire en sorte qu'il reste chez les Blues au-delà de l'été prochain.

"Il a été exceptionnel depuis le premier jour jusqu'à maintenant. J'espère qu'il restera comme ça", a-t-il déclaré.

"Défensivement, nous sommes forts comme d'habitude et il mérite les éloges pour cela.

"Tout le monde veut qu'il reste, c'est clair et il le sait, mais parfois il y a un délai dans ces choses et il y a manifestement un délai.

"Cela peut arriver ces jours-ci mais cela n'affecte pas sa mentalité, cela n'affecte pas sa qualité, cela n'affecte pas son comportement.

"Il est pleinement engagé avec Chelsea en ce moment et je suis absolument sûr qu'il ressent la confiance, le respect et l'amour du club et des spectateurs.

"Il sait ce qu'il a ici, un club fantastique, un championnat fantastique. C'est un compétiteur.

"Nous aurons un peu de patience et, espérons-le, une fin heureuse."