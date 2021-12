Chelsea : Thomas Tuchel minimise la défaite sur la pelouse de West Ham

L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a minimisé l'importance de la défaite 3-2 de son équipe face à West Ham United samedi, tout en admettant qu'elle ne pouvait pas se permettre de continuer à faire des erreurs si elle voulait rester dans la course au titre.

Les Blues ont mené deux fois au score contre leurs rivaux londoniens avant de s'incliner sur un but du remplaçant Arthur Masuaku à trois minutes de la fin.

"Nous détestons perdre, nous devons le digérer maintenant", a expliqué Tuchel à Match of the Day après le coup de sifflet final.

"Ce n'est pas une performance dont il faut être fou, mais dans le détail, nous devons être meilleurs à nouveau.

"Si nous avions gagné le match, personne ne nous aurait donné le titre et si nous le perdons, je ne pense pas que quelqu'un d'autre l'obtienne ce week-end."

Le but de la victoire de Masuaku est venu de ce qui semblait être un centre mal ajusté qui a trompé Edouard Mendy.

Plus tôt, Manuel Lanzini et Jarrod Bowen ont tous deux frappé pour égaliser face à Chelsea, qui a pris l'avantage à deux reprises par Thiago Silva et Mason Mount ; et Tuchel a affirmé que ses joueurs ont payé le prix de leurs erreurs tout au long du match.

"C'est un but qui arrive, il arrive parce qu'il arrive, il n'y a pas d'erreurs, juste un but bizarre - le problème est qu'il est le gagnant", a-t-il ajouté.

"Nous avons commis trop d'erreurs dans notre jeu, car la performance était bonne, nous nous sommes créé des demi-occasions et nous contrôlions la situation. Dans l'ensemble, nous avons commis trop d'erreurs individuelles. Si vous faites cela pendant trois matchs consécutifs, vous ne pouvez pas vous attendre à toujours obtenir un résultat.

"Cela ne changera pas, le calendrier est le calendrier et nous devons surmonter la fatigue, mentalement et physiquement, sinon nous avons une excuse. Nous n'avons pas reçu de cadeau de West Ham aujourd'hui et ils ont aussi joué l'Europa League entre les deux.

"Le calendrier que nous jouons et les efforts que nous faisons, parfois vous vous sentez fatigués, mais vous devez juste l'accepter et contrôler notre gestion des risques."