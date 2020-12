Chelsea - Glenn Hoddle attend plus de Kai Havertz

L'ancien joueur de Chelsea estime que l'Allemand doit s'adapter à la Premier League et lui conseille de s'affirmer beaucoup plus sur les pelouses.

Kai Havertz "veut juste être un beau joueur", selon Glenn Hoddle, qui affirme que le milieu de terrain de "doit être un peu plus affirmé". Depuis son arrivée à Londres en provenance du , l'Allemand a du mal à retrouver ses standards habituels, lui qui est annoncé comme l'un des grands talents de demain.

En effet, le milieu offensif a inscrit quatre buts en 17 apparitions. Un bilan trop faible pour convaincre les supporters qu'il valait un investissement aussi important sur le marché des transferts. Outre-Manche, nombreux sont ceux qui demandent à Frank Lampard de se passer de Kai Havertz dans les prochains rendez-vous. Mais l'Allemand préserve la confiance de son entraîneur, et est en bonne position pour conserver sa place dans le onze de départ des Blues face à , ce lundi soir.

Havertz doit faire plus, rien d'inquiétant pour Werner

Bien que Hoddle pense toujours que l'ex-star de Leverkusen parviendra à offrir la pleine mesure de son potentiel dans l'ouest de Londres, il souhaite voir le voir commencer à progresser de manière plus significative. "Pour le moment, Havertz ne se montre nulle part près du joueur qu'il était en . Il joue un peu plus profondément à Chelsea et je pense que s'il commence à arriver un peu plus dans la surface de réparation, nous commencerons à voir le meilleur de lui", a déclaré l'ancien joueur de Chelsea.

"C'est un bon joueur, mais il ressemble à un personnage qui a besoin d'un peu de temps pour s'installer. C'est presque comme s'il voulait juste être un beau joueur. Pour moi, il doit être un peu plus affirmé. Se mettre dans la surface. Et je pense qu'il marquera des buts. Il a du mal à s'adapter mais il y arrivera à la fin. Il est encore jeune et il est assez bon joueur pour s'adapter au tempo et à la férocité de la ", a ensuite ajouté l'ancien du club, avant d'évoquer le cas de son compatriote allemand, Timo Werner.

"Werner reviendra (...) je n'ai aucun doute à ce sujet. Il a déjà suffisamment montré aux fans de Chelsea qu'il est un joueur de premier plan. Je pense qu'un but ici ou là et il sera de retour à son meilleur niveau. C'est un joueur de grande qualité, dans l'axe ou sur l'aile", a-t-il analysé. La fameuse adaptation à un nouveau championnat...