Chelsea, Giroud : "Je n'ai pas encore parlé avec Lampard"

Absent des convoqués face à Southampton, l'attaquant de l'équipe de France n'a pas encore eu de discussion avec l'entraîneur des Blues.

En manque de temps de jeu avec depuis le début de la saison, Olivier Giroud a tout de même été retenu par Didier Deschamps en équipe de . L'attaquant pourrait donc jouer contre l' et la mais manque cruellement de rythme en raison de son temps de jeu très faible avec les Blues. Alors que Didier Deschamps a refusé de mettre un ultimatum concernant Olivier Giroud et son statut à Chelsea en conférence de presse lors de l'annonce des convoqués, Olivier Giroud a connu une nouvelle désillusion le week-end dernier.

Remplaçant depuis le début de la saison, Olivier Giroud n'a même pas été convoqué pour le déplacement à . Une situation compliquée pour l'international français dont le temps de jeu va poser problème à terme et notamment en vue de l' . Michy Batshuayi, lui a été préféré pour cette rencontre derrière Tammy Abraham, et ce dernier a marqué des points puisqu'il a marqué lors de son entrée en jeu.

Dans les colonnes de The Athletic, Olivier Giroud est revenu sur son absence contre Southampton : "Il y a deux réactions à être laissé de côté. Il y en a une où tu baisses la tête, commence à te plaindre que tu ne joues pas. L’autre façon est de transformer cette frustration de ne pas jouer en énergie positive. Vous devez garder un bon sentiment pour rebondir et montrer votre caractère. C'est ce que j'essaie de faire tous les jours à l'entraînement".

"J'attends mon tour"

"Je suis un compétiteur. Il en faut beaucoup plus pour me faire tomber. Je me battrai toujours pour revenir dans l'équipe. Ai-je parlé à Frank Lampard ? Non pas encore. Je n'ai rien à dire, car Tammy Abraham est en très grande forme. Il est difficile de faire sortir un attaquant de l’équipe quand il réussit et marque régulièrement. Je dois juste rester concentré, rester concentré sur ce que je dois faire pendant la formation et montrer que je suis prêt à tout moment lorsque le manager a besoin de moi", a ajouté l'international français.

Olivier Giroud a évoqué la saine concurrence avec Tammy Abraham : "Il est vrai que la compétition à Chelsea est rude. Mais c’est bon pour l’équipe. Cela aide d’avoir des joueurs comme moi qui veulent revenir dans l’équipe et ne jamais abandonner. Tammy est en grande forme. Il est très efficace en attaque. Que puis-je dire ? J'attends juste mon tour. Je travaille dur à l'entraînement avec un bon esprit. Si l'entraîneur a besoin de moi, je chercherai à être efficace".

"Est-ce que j'ai aidé Tammy ? Oui. Il est encore un jeune joueur et est dans une bonne forme. Je suis heureux pour lui. Il me rappelle quand je débutais ma carrière. Il est précoce. Il est très bon à un jeune âge. Je suis ravi pour lui. Si je peux l'aider à continuer, je le ferai. Mais je vais essayer de le pousser, encore et encore, pour ne pas être dans la zone de confort. Je vais toujours essayer de marquer beaucoup. Il y a une bonne compétition entre nous", a conclu le Français.