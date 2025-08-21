Chelsea : Fofana, l'énorme drama

Des observateurs attentifs des réseaux sociaux ont remarqué que Fofana avait supprimé toute mention de Chelsea de son compte Instagram, mais le manager des Blues a assuré aux supporters qu'il n'y avait aucun problème avec le défenseur. Bien que Fofana ait souffert de plusieurs blessures, il était sur le banc lors du match d'ouverture de la saison contre Crystal Palace et devrait jouer contre West Ham vendredi.

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Fofana a été victime d'insultes en ligne après avoir constaté que son profil Instagram avait changé, certaines étant de nature raciste. Maresca a réagi à la situation en déclarant : « Il n'y a rien de bon à ajouter. S'il y a eu des insultes sur Instagram, ce n'est bon pour personne. Mais c'est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. » Maresca a déclaré : « J'ai parlé avec Wes hier. Il est très, très content. D'abord parce qu'il est de retour de blessure. Il participe à toutes les séances avec nous. Il est très content. Il était sur le banc contre Palace. À partir de demain, il est également avec nous et il pourra également avoir du temps de jeu. Il est très content et nous aussi. Sur Instagram, je n'en ai aucune idée. »

Fofana est toujours en train de retrouver sa pleine forme, mais, comme le dit Maresca, il a été sur le banc contre Palace et devrait jouer quelques minutes lors du derby londonien de vendredi contre West Ham. Les Hammers ont remporté quatre de leurs huit derniers matchs de championnat à domicile contre les Blues.