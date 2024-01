Chelsea : enfin le retour pour Nkunku ?

Mauricio Pochettino a déclaré que Malo Gusto et Christopher Nkunku manqueront le match du quatrième tour de la FA Cup contre Aston Villa

L'attaquant des Blues Nkunku est absent depuis quelques semaines en raison d'un problème à la hanche et le latéral droit Gusto n'a pas participé à la victoire 6-1 de Middlesbrough en Carabao Cup, mardi, assurant ainsi la qualification des Blues pour la finale de la compétition. Cependant, le manager Pochettino a déclaré que les deux Français pourraient être de retour pour le déplacement à Anfield le 31 janvier en Premier League.

Avant le match de FA Cup de vendredi à Stamford Bridge contre Villa, l'ancien entraîneur de Tottenham a déclaré : "Ils pourraient être disponibles pour Liverpool le 31 janvier en Premier League : "Ils pourraient être disponibles pour Liverpool mercredi (31 janvier), c'est possible. Nous devons voir comment ils évoluent dans les prochains jours. Nous sommes positifs, mais nous verrons. Ils ne seront pas disponibles pour demain (vendredi)".

En dépit de tous ses problèmes et de ses transferts à grands frais largement moqués, Chelsea commence à aller dans la bonne direction. Il a remporté quatre de ses cinq derniers matches de Premier League et n'est plus qu'à quatre points de West Ham, sixième, en finale de la Carabao Cup et toujours en lice en FA Cup. Avec le retour prochain de Gusto et de Nkunku, le club de l'ouest londonien est en pleine forme.

Après le match de vendredi contre les Villans en FA Cup, Chelsea recevra Liverpool, qu'il affrontera en finale de la Carabao Cup, dans le jardin des Reds dans un peu moins d'une semaine. Ils débuteront ensuite le mois de février par un match contre les Wolves à Stamford Bridge, quatre jours après le déplacement dans la Mersey.