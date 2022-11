Chelsea : Devenu remplaçant de Kepa, Edouard Mendy évoque son avenir

Edouard Mendy a laissé entendre qu'une décision sur ses projets futurs à Chelsea sera prise une fois que la Coupe du monde 2022 sera terminée.

Grand artisan du succès de Chelsea en Ligue des champions il y a deux ans, Edouard Mendy était même considéré comme le meilleur gardien du monde par beaucoup, au point que certains avaient été choqué de voir Gianluigi Donnarumma remporté le prix Yachine devant le portier sénégalais. Mais c'est bien connu, tout va très vite dans le football, et Edouard Mendy, qui en avait fait la belle expérience, en a fait l'amer expérience.

Mendy ne ferme la porte à aucun scénario

Titulaire indiscutable chez les Blues, l'international sénégalais a été la grande victime du départ de Thomas Tuchel en cours de saison et de l'arrivée de Graham Potter sur le banc du club londonien. En effet, ce changement d'entraîneur a remis les compteurs à zéro entre lui et Kepa, et c'est l'Espagnol qui a eu les faveurs du nouvel entraîneur jusqu'à présent.

Le gardien de but des Blues est toutefois redevenu titulaire à Stamford Bridge, en raison de la blessure de Kepa, juste avant de rejoindre le Sénégal pour un grand tournoi international au Qatar. Avant cela, il avait perdu sa place de titulaire au profit de Kepa Arrizabalaga. Selon certaines informations, le joueur de 30 ans aurait refusé l'offre d'un nouveau contrat dans l'ouest de Londres.

"J'espère avoir plus de temps de jeu"

Edouard Mendy a déclaré à wettbasis.com lorsqu'il a été interrogé sur son avenir : "Je suis au Qatar avant tout pour représenter mon pays et tout mettre en jeu pour que nous jouions un tournoi réussi. Ce qui se passera ensuite avec les Blues, nous le verrons. La saison est encore très longue. Récemment, j'ai retrouvé quelques matchs".

"Une chose est sûre : je vais continuer à tout donner avec l'espoir d'obtenir à nouveau plus de temps de jeu", a conclu l'international sénégalais. Edouard Mendy - qui est à Chelsea depuis l'été 2020, où il était arrivé en provenance de Rennes, et a fait 104 apparitions avec le club - est sous contrat avec les poids lourds de la Premier League jusqu'en 2025.

Le Sénégal, champion en titre de la Coupe d'Afrique des Nations, doit ouvrir sa campagne de Coupe du monde contre les Pays-Bas lundi, mais a vu ses espoirs d'aller loin dans la compétition prendre du plomb dans l'aile avec le forfait de Sadio Mané, tandis que Chelsea ne reprendra la compétition que face à Bournemouth le 27 décembre.