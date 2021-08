Chelsea confiant pour Koundé malgré le problème Zouma

Les Blues sont convaincus qu'ils obtiendront le défenseur français, bien que ce transfert dépende d'un autre défenseur tricolore.

Chelsea est persuadé que Jules Koundé (Séville) finira à Stamford Bridge cet été, mais son arrivée est conditionnée par le transfert de Kurt Zouma à West Ham. Les Blues ayant trouvé un accord verbal pour signer le joueur de 22 ans, ils connaissent également les conditions que l'équipe de Liga acceptera pour laisser filer l'ancien défenseur des Girondins de Bordeaux. Pendant ce temps, les négociations entre Zouma et West Ham pour un transfert de 30 millions d'euros se sont déroulées sans heurts du côté du club.

Cependant, elles ont été marquées par des problèmes concernant les honoraires de l'agent et la personne qui paie pour ses services, ce qui menace de faire dérailler les deux transferts. Les rapports ont suggéré que Kounde coûterait 49 millions d'euros plus les bonus, mais des sources proches de Goal s'attendent à ce que le prix soit plus élevé. L'international français dispose d'une clause libératoire de 90 millions d'euros, mais Chelsea devrait être en mesure de négocier un prix plus bas d'environ 60 à 65 millions d'euros.

Séville a finalement reconnu avoir parlé à un club, que l'on pense être Chelsea, pour vendre Jules Koundé. "Il est vrai qu'il y a eu une offre pour Kounde que nous avons refusée", a expliqué le président du club José Castro aux journalistes mercredi. "Pour l'instant, il n'y a pas d'offre concrète pour le joueur. Si elle arrive, nous l'examinerons comme nous l'avons toujours fait. Si nous devons [vendre], nous le ferons, à condition que ces ressources puissent être réinvesties dans le club pour continuer à s'améliorer et élargir notre palmarès".

L'article continue ci-dessous

"Tant que le marché est ouvert, tout peut arriver. Nous avons des joueurs qui pourraient partir. Tout peut arriver à cette période de l'année jusqu'au 31. C'est une fenêtre où il y a eu peu de mouvements dans la plupart des clubs, mais pas dans le nôtre", a conclu le président du club andalou. En privé, Thomas Tuchel est connu pour avoir mentionné le nom de Koundé lorsqu'il a rassuré les autres joueurs de sa défense sur leur rôle.

Cette décision intervient alors que des négociations sont en cours concernant les prolongations de contrat des défenseurs centraux Andreas Christensen, Antonio Rudiger et Trevoh Chalobah. On s'attend à ce que Andreas Christensen prolonge, mais les négociations pourraient se poursuivre au-delà du mercato estival, alors qu'il lui reste moins de douze mois sur son contrat actuel.

Dans le cas d'Antonio Rudiger, on craint qu'il ne prolonge pas et aille au bout de son contrat afin de pouvoir discuter avec d'autres clubs dès le mois de janvier afin d'en rejoindre un gratuitement au mois de juin, étant donné que son prochain contrat sera le dernier gros de sa carrière. Chalobah devrait signer un nouveau contrat de cinq ans après s'être imposé dans l'équipe première de Tuchel, malgré l'arrivée probable de Koundé.