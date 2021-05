Chelsea, Christensen fait l'éloge de Hazard avant son retour à Stamford Bridge

L'international danois a passé plusieurs saisons aux côtés du Belge à Stamford Bridge.

Le défenseur de Chelsea, Andreas Christensen, a fait l'éloge d'Eden Hazard avant le retour de l'ailier du Real Madrid à Stamford Bridge. Eden Hazard est devenu une légende à Chelsea en sept saisons avant de partir pour Madrid en 2019 avec un transfert de 100 millions d'euros. Le Belge sera à Stamford Bridge pour la première fois depuis son départ mercredi alors que Madrid affrontera Chelsea lors du match retour de leur demi-finale de Ligue des champions.

"Je pense que tout le monde dans ce club n'a que de bonnes choses à dire sur Eden, beaucoup d'éloges", a déclaré Christensen lors d'une conférence de presse mardi. "Cela n'a pas changé et nous savons ce qu'il a fait pour ce club. Oui, il sera probablement à nouveau un facteur important [mercredi]. Je pense qu'il a toujours été un joueur qui apporte beaucoup de bonheur et de bonne humeur sur le terrain. S'il a cela, vous verrez aussi sa qualité".

"Je l’ai vu grandir avec l’équipe et l’endroit qui l’entourait, il essayait également de faire passer cela à la génération suivante. Nous connaissons ses qualités et Hazard sera probablement un facteur important dans le match. Eden Hazard a toujours été quelqu'un qui apporte beaucoup de qualité et de bonheur à l'équipe. Donc, peu importe où il irait, Hazard apporterait quelque chose à l'équipe", a ajouté le défenseur danois des Blues.

"Un match important pour moi et pour tout le club"

L'article continue ci-dessous

Eden Hazard a connu plusieurs blessures depuis son départ de Stamford Bridge, n'ayant pas été à la hauteur de son énorme prix à Madrid jusqu'à présent. Le joueur de 30 ans a été limité à seulement 17 apparitions au total cette saison, mais semble trouver une forme physique alors que Madrid pousse pour deux trophées majeurs pour clôturer la saison. Chelsea et Madrid ont fait match nul 1-1 la semaine dernière, donnant aux Blues un léger avantage avant leur match aller à Stamford Bridge.

Andreas Christensen connaît très bien l'importance de cette demi-finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid, lui qui est arrivé au club en 2012, quelques mois après le sacre européen des Blues : "Cela a une importance énorme non seulement pour moi, mais pour tout le club. Je pense que nous savons que nous sommes une équipe difficile à qui marquer pour le moment, mais nous avons tellement de qualité à l'avant. Il n'y a pas de pression supplémentaire de notre côté. Nous voulons simplement faire ce que nous faisons normalement et faisons depuis si longtemps. En même temps, nous voulons montrer notre qualité à l'avenir".

Devenir une légende du club en gagnant la C1 ? Je ne pense pas que ce soit dans notre esprit. C'est juste quelque chose que nous voulons vraiment essayer de gagner et je pense que c'est pourquoi nous jouons tous au football pour ces gros trophées. Je savais déjà que j'allais aller à Chelsea quand je l'ai gagné et je l'ai suivi de très, très près. À ce moment-là, vous espériez le faire. Cet espoir est toujours là et je veux essayer de le faire. Je pense que tout le monde au club veut faire partie de son histoire", a conclu le défenseur des Blues.