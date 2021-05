Plusieurs retours pour Zidane contre Chelsea

Le Real Madrid se rend à Chelsea sans le défenseur central Raphael Varane, mais plusieurs autres joueurs importants sont de retour dans l'équipe.

Zinedine Zidane a l'équipe la plus profonde dont il dispose depuis un certain temps alors que le Real Madrid se déplace pour affronter Chelsea avec Marcelo, Sergio Ramos, Fede Valverde et Ferland Mendy tous disponibles. Madrid a souvent eu une équipe épuisée et affaiblie au cours des deux derniers mois, avec une foule d'acteurs clés exclus pendant de longues périodes.

Mais alors que Los Blancos ont besoin d'un résultat positif à Stamford Bridge lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des champions de mercredi, Zidane peut à nouveau compter sur beaucoup d'entre ses stars. Si l'absence de Raphael Varane suite à une blessure d'un ravisseur subie contre Osasuna ce week-end est un coup dur, Ramos est à nouveau disponible pour la première fois depuis fin mars.

Qu'il revienne directement dans le onze de départ compte tenu de son manque d'action de match est une autre affaire, bien qu'Eder Militão et Nacho aient semblé un duo solide ces dernières semaines, gardant une feuille blanche contre Liverpool à Anfield en quarts de finale.

Zidane aura également des options au poste d'arrière gauche, Mendy se remettant d'un souci au mollet subi à la mi-avril, tandis que Marcelo a pu voyager. Le Brésilien était apparemment prêt à manquer complètement le déplacement après avoir été appelé pour surveiller une élection locale. Mais, selon le média espagnol La Sexta, une femme âgée - qui était apparemment une «deuxième suppléante» pour le rôle électoral - s'est portée volontaire pour prendre la place de Marcelo, le libérant pour rejoindre l'équipe avant leur vol pour Londres.

Valverde, qui a raté les deux dernières semaines après avoir été testé positif au coronavirus, s'est également joint au groupe merengue. Madrid a été tenu en échec 1-1 à domicile par Chelsea, ce qui signifie qu'ils doivent gagner ou obtenir un match nul - à l'exception de 1-1 - pour se qualifier pour la finale à Istanbul à la fin du mois.



L'équipe du Real Madrid face à Chelsea

Gardiens de but: Courtois, Lunin, Altube.

Défenseurs: Militão, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy, Miguel Gutiérrez.

Milieux de terrain: Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Fede Valverde, Arribas, Blanco.

Attaquants: Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Mariano, Rodrygo.