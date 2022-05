Chelsea : Azpilicueta console Mount après son pénalty raté

Cesar Azpilicueta pense que Mason Mount va surmonter son penalty raté contre Liverpool et finira par soulever la FA Cup durant sa carrière. Le joueur de 23 ans a vu son penalty arrêté par Alisson lors de la séance de tirs au but, Konstantinos Tsimikas ayant ensuite permis à Liverpool de l'emporter après un match nul 0-0 pendant 120 minutes, à Wembley.

"Je suis sûr qu'il va s'en sortir"

S'étant également raté, le capitaine de Chelsea s'est adressé aux médias et a soutenu Mount pour surmonter ce moment douloureux. "J'ai également raté mon penalty", a déclaré Azpilicueta. "Ce n'est pas seulement Mason, nous sommes tous ensemble ici. Nous avions la liste et nous nous sentions tous en confiance et nous voulions tirer. Cette fois, c'est arrivé. Je suis sûr que Mason aura beaucoup d'occasions de gagner. C'est un jeune joueur. Je suis sûr qu'il va s'en sortir. Cela fait partie du football. Nous sommes les premiers à être blessés", a ensuite ajouté le défenseur espagnol, notamment passé par l'Olympique de Marseille.

"Nous voulons faire de notre mieux, nous voulons marquer le pénalty et rendre nos fans heureux. Mais malheureusement, cela ne s'est pas produit. Nous devons relever la tête et aller chercher le prochain", a conclu l'ibérique. Pour aggraver les choses, Mason Mount s'est déjà incliné lors de six finales à Wembley. Avec Chelsea, l'Angleterre et Derby County.

Compliqué de suivre la cadence...

La saison a été très chargée pour Chelsea, qui jouera 63 matchs à la fin de la saison. En outre, six matches ont été prolongés, un record pour le club. Les Blues ont remporté la Coupe du monde des clubs et la Super Coupe, mais le joueur de 32 ans admet qu'ils ont souffert cette saison. "C'est difficile à décrire parce que maintenant le niveau du football est de plus en plus élevé. Les marges sont plus courtes et chaque détail compte. Bien sûr, ça fait mal quand on arrive aux tirs au but après deux gros matchs contre Liverpool en finale (FA Cup et Carabao Cup) et qu'on perd". Bref, les Blues se réveillent avec la gueule de bois.