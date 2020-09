Changement de posture ? Les raisons pour lesquelles Lionel Messi pourrait rester à Barcelone

Le feuilleton du possible départ de la Pulga pourrait avoir un revirement total, puisque différentes questions semblent freiner son idée.

"Lionel Messi quitte le FC Barcelone" est la phrase répétée systématiquement depuis le mardi 25, quand le célèbre n°10 a décidé d'envoyer le burofax, devenu une bombe, à Barcelone, dans lequel il annonce sa décision vouloir quitter le club blaugrana cet été. Et après d'innombrables versions non officielles, compte tenu du secret des principaux acteurs du feuilleton, ce mardi des nouvelles concrètes ont eu lieu et ont clôt la chance d'un changement de position.

Dans la matinée, la BBC Sports a annoncé une annonce imminente du City Group pour rendre la clause effective et finaliser le "plan 3 + 2" (trois ans à et deux autres à ). Cela s'est produit dans le prélude du premier conclave officiel entre Jorge Messi, son fils Rodrigo, un avocat qui les conseille, et Josep María Bartomeu, dans lequel il n'y a pas eu d'accord ou de changement de vue de part et d'autre.

Mais de l'autre côté de l'océan, en , l'histoire a commencé à changer et TyC Sports a annoncé que "à 90%" Leo pourrait continuer au FC Barcelone la saison prochaine, l'option la moins probable pendant cette semaine orageuse et surtout après que le père de la star argentine ait fait comprendre au président que son fils voulait partir. Pourquoi Messi pourrait-il reculer concernant sa décision ? Il y a des problèmes purement juridiques et d'autres beaucoup plus sentimentaux.

Du jour au lendemain, le numéro 10 du Barça ne pardonnera pas à Bartomeu l'enchaînement de conflits qui a fini par l'épuiser : le départ de Neymar, le Barça n'ayant pas fait assez pour le récupérer au goût de l'Argentin, cinq années sans le moindre sacre en en raison d'une équipe pas assez compétitive, les déclarations d'Abidal en janvier après le départ de Valverde, le scandale des "trolls" pour critiquer l'équipe sur les réseaux sociaux, l'arrivée de Setién, le 8-2 contre le Bayern, Suárez, Vidal et Rakitic poussés vers la sortie, la conversation avec Koeman et bien d'autres choses.

Mais Lionel Messi, au fond, ressent de la gratitude pour le club, les supporters, pour l'institution qui l'a abrité au début du siècle, qui l'a aidé dans son traitement et qui l'a catapulté à la gloire. Et la famille, qui joue son propre jeu, ne veut pas quitter sa place dans le monde, même si elle l'accompagnerait n'importe où. Bref, Messi ne veut pas se tromper et faire partie de la galerie des idoles qui ont dû partir par la porte dérobée, avec un conflit dans lequel l'UEFA et la FIFA devraient intervenir.

Le Barça inflexible, la clause ou rien

Lionel Messi pourrait s'en aller pour une valeur marchande raisonnable et c'était sa proposition. Environ 100 millions d'euros, voire les 223 millions nécessaires pour être le transfert le plus cher de l'histoire, surpassant son ami Neymar. La réponse du FC Barcelone est négative. S'il veut partir, il faut que ce soit pour la clause libératoire ou rien. Et, comme ils le comprennent, la fameuse "clause de sortie" gratuite à la fin de chaque saison a expiré depuis le 10 juin et il n'y a pas de prolongation des délais en raison de la pandémie de coronavirus qui a retardé la compétition de quatre mois.

La confiance est telle du côté du Barça concernant l'incapacité du clan Messi de faire appel pour cette décision, que pour le club catalan il n'y avait pas lieu de présenter des avocats lors de la rencontre avec l'entourage de l'Argentin : il y avait seulement Bartomeu et Javier Bordas, car il n'y a pas de problème juridique à analyser. Serait-ce une victoire pour le président? Oui et non. Oui, car il n'entrera pas dans l'histoire en tant que président qui a "expulsé" Messi et laissera le problème aux dirigeants qui vont lui succéder au mois de mars, et ce sera à eux d'assumer ou non.

Mais si l'histoire ne change pas diamétralement entre Messi et le Barça, que les deux camps campent sur leur position, et que la prolongation de contrat souhaitée et improbable n'arrive pas, le 1er janvier 2021 sera le jour où Lionel Messi pourra négocier son départ sans laisser un seul euro dans les caisses Blaugrana, puisqu'il serait libre le 30 juin 2021. Et cela sert-il à Barcelone de garder un leader mécontent pour une saison de plus ?

Si Messi transforme sa frustration en motivation, on pourrait voir le meilleur Lionel Messi de sa vie à 33 ans. Car, on le sait, Lionel Messi est un animal compétitif et bien qu'il ne dispose pas des éléments nécessaires pour se battre sérieusement pour la Ligue des champions, il tentera une fois de plus de remporter la et de briller dans les compétitions nationales pour dire au revoir au club blaugrana de la meilleure façon, s'il quitte le Barça finalement l'année prochaine, avec une dernière image différente de celle laissée à Lisbonne face au Bayern. Ce jeudi pourrait être la clé dans ce feuilleton puisqu'une autre rencontre entre Jorge Messi et Bartomeu est attendue. Le Messi "ne reste pas" semble avoir mué en Messi va "peut-être rester". Et quel que soit le résultat de cette rencontre, la prochaine étape sera la prise de parole de Lionel Messi pour que ce feuilleton prenne fin.