Cette star du Real Madrid qui va rater le choc contre Liverpool

Le Real Madrid devra se passer de l'un de ses lieutenants de confiance pendant les six prochaines semaines, après que Lucas Vazquez se soit blessé lor

Les Blancs se sont sortis de leur demi-finale contre Valence aux tirs au but pour se retrouver en finale dimanche, mais cela a coûté cher.

Selon Marca, Eder Militao, qui avait été sorti par crainte d'une commotion cérébrale, va bien et sera disponible dimanche. Dans le cas d'Eduardo Camaving, sa blessure est mineure et sa disponibilité pour le match contre Barcelone sera décidée lors de l'entraînement du Real Madrid samedi.

Cependant, Vazquez est sorti avec une entorse à la cheville après s'être tordu maladroitement, et les craintes concernant sa condition physique se sont confirmées. Avec la Copa del Rey, la finale de la Supercup, la Liga, la Coupe du monde des clubs et la Ligue des champions, toutes ces compétitions se déroulant avant la prochaine pause internationale, Vazquez devrait être absent pendant un mois et demi.

Vazquez manquera 10 matchs, dont le match aller contre Liverpool (21/02/23) en huitième de finale de la Ligue des champions, et le derby madrilène contre l'Atlético (26/02/23). Si Vazquez n'est généralement pas titulaire, il est souvent sollicité lorsque Dani Carvajal n'est pas en forme.