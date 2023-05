Cette star du PSG qui relève le défi de Cristiano Ronaldo

L'esprit de compétition de Cristiano Ronaldo ne s'arrête pas au terrain de football.

La légende portugaise exerce son métier en Arabie saoudite depuis la fin de l'année dernière et a connu une saison plutôt mitigée jusqu'à présent.

Bien qu'il continue d'accumuler les records personnels, avec 13 buts en 14 matches de Saudi Pro League pour Al-Nassr, les performances de l'équipe n'ont pas toujours été au même niveau, ce qui a conduit à des résultats embarrassants.

À la lumière de l'arrivée de Ronaldo au Moyen-Orient, le gouvernement saoudien a entrepris un effort concerté pour attirer d'autres stars dans le pays, et la plus grande est sans aucun doute Lionel Messi, qui s'est vu offrir un contrat ridicule de 400 millions d'euros par an pour jouer pour Al-Hilal, le club de Riyad, rival de Ronaldo.

Alors que la star du PSG réfléchit à son avenir, des informations font état d'un défi lancé par Cristiano Ronaldo à l'un des coéquipiers actuels de Messi.

Les abdos de Vitinha?

Le joueur en question est Vitinha, qui est arrivé au Parc des Princes l'été dernier après des performances impressionnantes à Porto, son pays natal. Le joueur de 23 ans a récemment révélé qu'il avait relevé l'un des défis de son compatriote.

S'adressant à Prime Video avant la victoire 2-1 du PSG sur Auxerre, Vitinha s'est souvenu de la fois où Ronaldo s'était fixé pour objectif de générer le plus d'abdominaux possible en peu de temps.

"Le défi de Cristiano Ronaldo ? Je n'ai certainement pas les mêmes abdominaux que Cristiano Ronaldo, a déclaré Vitinha, pas plus aujourd'hui qu'hier."

"Je ne sais pas, a-t-il poursuivi, si c'était pendant le Covid, mais je pense que oui. J'ai profité de l'occasion pour le faire aussi, pour me donner un petit défi. Et je pense que j'ai réussi, donc je suis fier de ça.

Le milieu de terrain central de 23 ans a disputé 46 matches toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain depuis son transfert pour 41,5 millions d'euros et a joué neuf matches avec Ronaldo au niveau international.