Cette star de la Liga qui ouvre la porte au Barça

Marc-André ter Stegen devrait quitter le club si une opportunité se présente, tandis que Wojciech Szczesny pourrait choisir 2026 comme année de retraite – cette fois-ci définitive.





Dans ce cas, le Barça aurait besoin d'un nouveau gardien, car Iñaki Peña a peu de chances d'être considéré comme la doublure idéale de Joan Garcia. Les dirigeants du club ont identifié un candidat de choix pour l'été : Alex Remiro, la star de la Real Sociedad et de l'équipe nationale espagnole.





Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, s'est déjà entretenu avec les représentants de Remiro, et ce dernier a été interrogé sur ces rumeurs. Selon La Sexta (via Sport), il n'a pas exclu un possible transfert au Camp Nou.





« J'ai entendu des rumeurs, mais pour l'instant, je suis concentré sur la Real Sociedad. Nous avons la finale de la Coupe du Roi et nous sommes déterminés à la gagner. Le Barça ? On ne sait jamais. »





Remiro face à Joan Garcia





S'il rejoignait Barcelone, Remiro se retrouverait en concurrence avec Garcia pour le poste de titulaire. Il est également en compétition avec le joueur de 24 ans pour une place dans l'équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde 2026, une bataille qu'il savoure.





« Il se voit à la Coupe du Monde, et moi aussi. Quoi qu'il arrive, l'Espagne aura trois grands gardiens. S'il dit que je suis un chat, il sera une panthère, ou quelque chose de bien meilleur. Il est féroce. Je suis heureux de m'entraîner avec lui, d'apprendre de lui et de m'inspirer de ses qualités. C'est un plaisir de pouvoir m'entraîner avec lui car il est très bon dans les cages, au pied, c'est un leader… »





Il sera intéressant de voir si Barcelone tentera de recruter Remiro cet été, mais le gardien de la Real Sociedad semble ouvert à un transfert, ce qui est encourageant pour Deco et ses coéquipiers.